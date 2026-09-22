川習二會24日登場 習近平時隔11年再訪美

大陸外交部21日宣布，大陸國家主席習近平將於明日起訪問美國三天，川習二會確定成行。這是川普與習近平5月北京會晤後，今年第二度會面，也將是習近平時隔11年，再度對美國進行國是訪問。

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中美兩國元首在半年內實現互訪，具「歷史性里程碑意義」，中方願同美方一道，豐富「中美建設性戰略穩定關係」內涵，加強對話合作，妥善管控分歧。

郭嘉昆指出，習近平訪美期間，將與川普就事關中美關係及世界和平與發展的重大問題，深入交換意見。

白宮上周已披露習訪美行程，習近平與夫人彭麗媛將在美東時間23日下午飛抵華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地，美國總統川普將親自迎接。川習兩人24日在白宮舉行會談，川普當晚設國宴。川普夫婦與習近平夫婦25日先茶敘，接著前往參訪美國國家檔案館，習近平夫婦隨後離美。

為川習二會鋪路，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特20日先在紐約舉行經貿磋商，談及AI、貿易投資等議題。

新華社報導指出，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了「坦誠、深入、富有建設性」的交流，並就AI有關問題舉行對話。

CNBC報導，貝森特也稱與何立峰舉行「成功的會晤」，並指會談內容涵蓋AI、貿易及其他議題。他並透露，美方提議建立美中AI對話通報機制，用於處理達到國家安全關切的事件，獲中方同意。新華社報導，習近平近日復信到大陸參加中美青年主題交流活動的美國十所高校青年學生，表示希望他們攜手促進兩國相知相親、關係行穩致遠。