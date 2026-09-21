聽新聞
0:00 / 0:00

川習二會 沈有忠：美中台情勢維持「三不變」

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠擔任致詞嘉賓。記者張鈺琪／攝影
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠擔任致詞嘉賓。記者張鈺琪／攝影

美國總統川普與大陸國家主席習近平本周將再度會面。陸委會副主委沈有忠今（21）日於一場座談會表示，此次川習二會仍將以經貿議題作為談判主軸，關稅、稀土礦產及採購等議題可能有所進展，但美中台情勢將維持「三不變」，包括美中競爭的本質和結構不變、美國對台政策不會有根本性改變，以及中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不變。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，由理事長洪耀南主持，沈有忠擔任致詞嘉賓，另邀請譚耀南、張五岳、陳建甫、趙文志、邱師儀五位學者專家，針對川習再會可能涉及的科技、經貿、安全及台灣議題，以及美中台關係與亞太區域發展進行分析。

沈有忠會前接受媒體聯訪時表示，政府相關單位及外交部都密切與美方維持溝通。他研判此次川習二會「主要都還是會以經貿議題來作為談判的主軸」，地緣政治部分，俄烏戰爭、中東局勢甚至印太議題可能也都會提到。

不過，沈有忠指，目前掌握的情況可能跟「川習一會」差不多，在地緣政治或兩岸關係議題上，依舊可能是「各說各話」，也就是雙方各自表達立場。反而經貿議題可能出現一些突破。

他提到，大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特20日已進行具體磋商，因此關稅、稀土礦產及採購等議題可能有一些進展，「但現在看起來，整個結構上來說應該不會有太大的變化」。

沈有忠隨後在致詞時進一步提出「三不變」。他表示，第一，美中競爭的本質和結構不會改變；第二，美國對台政策不會有根本性改變；第三，從台灣角度來看，中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。

他說，美中雙方首重的議題依舊是經貿，包括AI高科技產業競爭、關稅及稀土管制等，中方對美採購部分，例如先前提到的黃豆、牛肉等，也可能在此次峰會繼續推進。何立峰與貝森特已就AI、關稅及關鍵礦產等議題舉行「會前會」，分析雙方在採購清單上可能有些許進展，但AI及關稅等領域仍將維持結構性的競爭。

至於台灣及印太議題，沈有忠稱，習近平將持續對川普施壓，也可能利用雙方會談機會，「對於川普個人進行一種認知戰」。他還說，習近平可能持續向美方指稱日本及台灣是印太地區破壞現狀的「麻煩製造者」，希望美國在印太議題上向大陸讓步。

沈有忠表示，從今年5月首次川習峰會後，包括美國國務卿魯比歐、財政部次長及眾議院議長等，都曾表達美國對台政策不會改變，陸委會評估這項趨勢仍會延續，政府也將持續就相關議題與美方深化合作。

他最後指，政府也持續關注川習會前後「疑美論、疑台論、棄台論」等訊息操作，研判中共可能利用此次峰會，在台灣散播悲觀及失敗主義論述，企圖分化台美關係、打擊台灣社會士氣，甚至不排除延伸至年底地方選舉。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

川習 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彭博：川習二會挑戰更大 專家預期最大成果可能只是雙方關係本身

川習二會台灣地位堪憂？ 學者：美中都想低調

美國之音引述分析：川習會5大看點 首求穩定而非突破

中國把持稀土…川習二會挑戰更大 世界經濟蒙陰影

相關新聞

24日川習二會 美中將設AI對話機制

中國大陸外交部廿一日正式宣布，大陸國家主席習近平於廿三至廿五日對美國進行國是訪問。美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰廿日在紐約市的摩根大通總部會面，為川習二會鋪路。貝森特會後表示會談非常成功，美中同意建立人工智慧（ＡＩ）對話機制。

美中消長 習近平占據有利位置不急讓步

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平廿四日將在華盛頓會面，距離上次北京川習會才僅四個月，但雙方處境明顯逆轉，中國大陸對外貿易激增，川普卻因伊朗戰事與支持率下滑而備受牽制。

學者：台灣問題 旨在管控分歧

華府「川習二會」將登場，美中台情勢受關注。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳昨表示，台灣問題對北京仍是「核心中的核心」，但此次川習會在台灣議題上出現新的重大宣示，或達成重大交易的機率「微乎其微」，雙方更重要的是「管控分歧」。

觀察站／川習二會前 美盼台扮乖乖牌

美中領袖即將再度會面，美國川普政府近期傳出要求赴美的台灣官員減少造訪華府智庫，顯然是不希望在川習會之前出現任何差錯，持續推動美中關係的互動進程。

高市將向川普呼籲 台灣問題勿輕易讓步

日本首相高市早苗廿一日啟程前往美國紐約出席聯合國大會，並首度以首相身分發表演說。高市早苗廿二日將與美國總統川普會談，朝日電視台報導，日本首相官邸高層表示，高市將向川普呼籲，在台灣問題上不要輕易對中讓步。

絆腳石？美要台官員少去華府智庫

紐約時報廿一日報導，台灣近來試圖加強經營美國總統川普的核心圈，包括聘請遊說人士和安排川普重要支持者訪台，希望維持對美影響力。但曾任白宮國安會主任的美國智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩說，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。