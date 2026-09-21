川習二會 沈有忠：美中台情勢維持「三不變」

美國總統川普與大陸國家主席習近平本周將再度會面。陸委會副主委沈有忠今（21）日於一場座談會表示，此次川習二會仍將以經貿議題作為談判主軸，關稅、稀土礦產及採購等議題可能有所進展，但美中台情勢將維持「三不變」，包括美中競爭的本質和結構不變、美國對台政策不會有根本性改變，以及中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不變。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，由理事長洪耀南主持，沈有忠擔任致詞嘉賓，另邀請譚耀南、張五岳、陳建甫、趙文志、邱師儀五位學者專家，針對川習再會可能涉及的科技、經貿、安全及台灣議題，以及美中台關係與亞太區域發展進行分析。

沈有忠會前接受媒體聯訪時表示，政府相關單位及外交部都密切與美方維持溝通。他研判此次川習二會「主要都還是會以經貿議題來作為談判的主軸」，地緣政治部分，俄烏戰爭、中東局勢甚至印太議題可能也都會提到。

不過，沈有忠指，目前掌握的情況可能跟「川習一會」差不多，在地緣政治或兩岸關係議題上，依舊可能是「各說各話」，也就是雙方各自表達立場。反而經貿議題可能出現一些突破。

他提到，大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特20日已進行具體磋商，因此關稅、稀土礦產及採購等議題可能有一些進展，「但現在看起來，整個結構上來說應該不會有太大的變化」。

沈有忠隨後在致詞時進一步提出「三不變」。他表示，第一，美中競爭的本質和結構不會改變；第二，美國對台政策不會有根本性改變；第三，從台灣角度來看，中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。

他說，美中雙方首重的議題依舊是經貿，包括AI高科技產業競爭、關稅及稀土管制等，中方對美採購部分，例如先前提到的黃豆、牛肉等，也可能在此次峰會繼續推進。何立峰與貝森特已就AI、關稅及關鍵礦產等議題舉行「會前會」，分析雙方在採購清單上可能有些許進展，但AI及關稅等領域仍將維持結構性的競爭。

至於台灣及印太議題，沈有忠稱，習近平將持續對川普施壓，也可能利用雙方會談機會，「對於川普個人進行一種認知戰」。他還說，習近平可能持續向美方指稱日本及台灣是印太地區破壞現狀的「麻煩製造者」，希望美國在印太議題上向大陸讓步。

沈有忠表示，從今年5月首次川習峰會後，包括美國國務卿魯比歐、財政部次長及眾議院議長等，都曾表達美國對台政策不會改變，陸委會評估這項趨勢仍會延續，政府也將持續就相關議題與美方深化合作。

他最後指，政府也持續關注川習會前後「疑美論、疑台論、棄台論」等訊息操作，研判中共可能利用此次峰會，在台灣散播悲觀及失敗主義論述，企圖分化台美關係、打擊台灣社會士氣，甚至不排除延伸至年底地方選舉。