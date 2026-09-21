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「川習二會」前示警 駐美學者：中國對台切香腸 維持現狀非穩健政策

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁。記者黃義書／攝影
前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁。記者黃義書／攝影

前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁近日在「華爾街日報」投書，認為今年的川習二會如果在台海議題上平靜帶過，可能對台灣不利，指中國對台正在「切香腸」，恐累積成「分期付款式的失敗」，認為維持現狀不是穩健政策。

許毓仁表示，嚇阻的目的不在於凍結現狀，而在於改變對手對「何時、是否動手」的盤算，指川習會唯一真正重要的結果，是中國國家主席習近平離開華府時，是否認為自己的時間表被推遲。

習近平即將訪美，他預計於美東時間23日與夫人彭麗媛抵達位於美國首都華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地。

對於川習二會，許毓仁近期投書華爾街日報，他表示，外界大可預期又是一輪安撫之詞、對「穩定」的強調，以及對「相互尊重」的重申；評論者衡量這場會晤的標準，多半將落在雙方是否再次承諾維持現狀。

不過，許毓仁認為，「維持現狀」預設中國在台海的姿態不會有太大改變，這是錯誤的；許毓仁指出，中國正進行「切香腸」戰術，並透過話術一再強調「穩定」與「政策不變」，以綁住華府。

許毓仁說，累積的結果就是一個實力被削弱的台灣，指一個持續遭到侵蝕的現狀，不是穩定，而是分期付款式的失敗。

許毓仁提到，嚇阻的目的不在於凍結現狀，而在於改變對手對「何時、是否動手」的盤算；習近平衡量的不是明天要不要奪取台灣，而是時間是否站在他這一邊；許毓仁說，這場峰會唯一真正重要的結果，是習近平離開華府時，是否認為自己的時間表被推遲了。

許毓仁認為，擱置軍售、減少與台灣往來這類讓步，並不會維護現狀，反而會讓習近平在台海達成目標的時間表更加縮短。

許毓仁指出，此次峰會，習近平會帶來交換的籌碼——黃豆採購、波音訂單、稀土供應保證，都是美國總統川普當天下午就能對外宣布的成果；而北京則希望美國的政策從「不支持」台灣獨立，改成「反對」，把美國的中立，轉化為對中國統一目標的支持。

許毓仁表示，接下來要留意華府的「一個中國政策」是否朝北京的「一個中國原則」靠攏，也要留意是否有跡象顯示美國的對台軍售恐會與習近平「協商」。

許毓仁表示，倘若這場峰會只是平靜而無足輕重，雙方都因「維持現狀」而如釋重負地離去，恐是對嚇阻力被侵蝕的無視。他強調，「維持現狀」不是穩健的政策。

川習 香腸 習近平 許毓仁

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