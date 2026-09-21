川習會前美中會談 新華社：就經貿及AI交流

川習會前，中國副總理何立峰與美國財政部長貝森特在紐約舉行會談。新華社報導，會談圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題進行交流，並就人工智慧（AI）有關問題舉行對話。

新華社報導，當地時間20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在美國紐約舉行經貿磋商。

報導表示，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智慧（AI）有關問題舉行對話。

美國總統川普與中國國家主席習近平預期將於24日將在華府舉行高峰會。貝森特與何立峰此時舉行會談，被認為是在川習會前，為雙方可能就貿易、AI等議題達成協議奠定基礎。

據法新社報導，貝森特於會後向媒體表示：「我們剛與中方就貿易與AI進行了一場非常成功的交流。」

葛里爾補充表示：「我們能攜手合作是至關重要的。」雙方希望緩解在貿易、科技等戰略關切領域上的緊張局勢。