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貝森特稱紐約磋商「成功」 彭博：川習會可望促成60億美元LNG交易復活

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰在紐約進行經貿磋商，為川習會鋪路。擷自貝森持X平台貼文
美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰在紐約進行經貿磋商，為川習會鋪路。擷自貝森持X平台貼文

美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰等人在紐約舉行經貿磋商，為周四登場的川習會鋪路；貝森特會後形容，會談「非常成功」。雙方工作小組周一將繼續磋商。彭博資訊報導，恢復每年約60億美元的液化天然氣（LNG）貿易，可能是雙方磋商重點之一。

美國是全球最大的LNG出口國，中國則是最大買家。但川普2025年2月發動關稅戰後，北京對美LNG加徵15%關稅，中國自此實質停止進口。

陸企雖持續履行既有合約，卻把船貨轉售給其他歐亞買家，避免將LNG運回國內而繳納關稅。

彭博估算，陸企簽訂的美國LNG長約每年約1,400萬公噸，價值約60億美元。如果恢復現貨採購，交易規模會更大。

伊朗戰事與航運受阻，給了北京恢復採購美國LNG的誘因。中國主要LNG供應國卡達的出口幾近中斷。

美國長約供應的LNG運抵東北亞，每百萬英熱單位約8美元，現貨價格則為三倍左右。

對美國而言，恢復交易可縮小對中貿易逆差，也能替正在擴產的LNG業者爭取長期訂單。其中包括川普力挺的阿拉斯加LNG計畫，以及墨西哥灣沿岸多項出口案。

陸企已開始布局。中國燃氣控股上周簽署20年供應協議，將從2030年起購買美國LNG，其他中國買家也在接觸美國出口商。

不過，川普新近簽署制裁法案，授權政府對購買俄羅斯石油與天然氣的國家課徵重稅，可能為美中恢復LNG交易增添變數。俄羅斯目前是中國第二大LNG供應國。

除能源與農產品外，紐約磋商觸及AI。雙方同意成立美中AI對話，就共同目標與威脅交換意見，美方並提議在AI領域設立兩國通報機制。

此外，中國海關周日公布數據，8月輸往美國的稀土磁鐵較7月減少21%，降至512公噸。

知情人士透露，北京希望以增加稀土出口許可作為川習會談判籌碼，但目前還不清楚中方會要求美方提供何種回報。美中貿易休兵協議將於11月到期，其中包括北京承諾維持關鍵礦產供應。

中國2025年4月對稀土磁鐵實施出口管制，之後雖然放寬，今年以來對美出口量平均每月約504公噸，仍低於管制前2024年的621公噸。

川習會 紐約 彭博

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