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貝森特何立峰紐約啟動磋商 尋求起草AI與稀土協議 交川習拍板

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
合成照片顯示，何立峰與貝森特20日分別抵達摩根大通紐約全球總部，在川習會前舉行會談。路透
合成照片顯示，何立峰與貝森特20日分別抵達摩根大通紐約全球總部，在川習會前舉行會談。路透

美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰20日在紐約啟動磋商，為24日於華府登場的「川習會」鋪路，雙方試圖就AI與稀土協議尋找共同點。

彭博報導，福斯商業新聞網記者引述熟悉會談的消息人士在X發文指出，美方希望磋商能推進到起草一項協議，交美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平在會晤前做出「可或否」的決定。

CNBC報導，貝森特在X上發文表示：「在紐約市，何立峰副總理和我正持續討論美中經濟與貿易關係，為川普總統與習主席於華盛頓舉行的歷史性峰會做準備。」貼文附上兩人合照。

會談在紐約摩根大通舉行，美國貿易代表葛里爾預計也將參與。貝森特表示，這些會談有助川普為推進美國經濟利益、為美國民眾帶來成果奠定基礎。

貝森特與何立峰的會面之際，華府正就AI安全與國家安全展開激辯。多位AI業界高層近日警告，技術可能迅速失控，敦促政府設定防護規範；川普政府偏向自願、以國安為主的措施，而非廣泛的強制規定。AI預計將成為川習會的議題之一。

雙方也將討論貿易與關稅。現行休兵安排包括中國大陸承諾稀土出口與採購美國農產品，美方則調降部分關稅。美國暫緩對中國商品加徵更高對等關稅的措施，將於11月10日到期。

根據CNBC報導，摩根大通執行長戴蒙、花旗執行長范潔恩、OpenAI執行長奧特曼，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，預計都將出席習近平訪美期間的國宴。

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