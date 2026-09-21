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川習會本週登場 美中經貿高層紐約先行會晤

中央社／ 華盛頓20日專電

美國財政部長貝森特今天與中國國務院副總理何立峰在紐約會晤，貝森特指出，對話為川習會搭建舞台。美中元首將在24日舉行會談，人工智慧對話機制、關稅戰休兵延長與稀土供應等，將是經貿及國安領域的峰會重點。

貝森特（Scott Bessent）20日在紐約摩根大通集團（JP Morgan）總部與何立峰會晤。中國國家主席習近平24日將與美國總統川普（Donald Trump）在白宮舉行峰會。

貝森特在X推文寫道：「在美國總統與習主席於華府舉行歷史性峰會之前，副總理何立峰和我在紐約市繼續討論美中經貿關係。」他表示，這些談話有助川普推動美國經濟利益，向美國民眾交出成績單奠下基礎。

他在會前簡短對媒體表示，期待進行核心、豐富及具建設性的對話，為本週兩位世界最大經濟體領袖峰會搭建舞台。

川普於5月訪問北京，習近平應邀回訪進行國是訪問。關稅戰、稀土與人工智慧（AI）等經貿領域是今年2次川習會的重點。

雙方經貿幕僚在峰會前數日，預料討論延長去年10月釜山川習會就關稅戰暫時休兵、稀土供應、推動設立處理一般性經貿往來機制的美中貿易委員會（Board of Trade）等共識，並討論就AI發展設立官方對話管道。

美國媒體報導，美中主要企業領袖將出席川習會期間舉行的國宴，摩根大通執行長戴蒙（JamieDimon）、花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（JaneFraser）、Open AI執行長阿特曼（Sam Altman）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等將到場。

川習會 紐約 國務院

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