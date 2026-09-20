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美中高層經濟官員抵紐約展開會談 為川習會鋪路
美國財長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰今天抵達紐約展開會談，尋求在川習會前，為雙方在貿易、人工智慧（AI）等議題可能達成的協議鋪路。
法新社報導，今天會議的參與者也包括美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），預計會議全天在摩根大通（JPMorgan Chase）紐約總部舉行。
美國總統川普（Donald Trump）下週將在華府迎接中國國家主席習近平，這將是兩人今年第二次會談。
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