美中高層經濟官員抵紐約展開會談 為川習會鋪路

路透報導，川習二會本周即將登場，有分析指美國亞洲盟友憂心，美國總統川普可能為了從北京取得經濟利益，向中國大陸國家主席習近平讓步，包括在台灣及貿易議題上做出妥協。對此，美國國務卿盧比歐21日在紐約會晤日本外相茂木敏充與南韓外交部長趙顯，重申美國對日韓的防衛承諾，3國也共同表達對台灣的支持，強調維護台海和平穩定的重要性。

2026-09-22 07:40