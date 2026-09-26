快訊

亞運棒球Live／5上中華打線出局如風！仍1：2落後日本

小孩熱到飆淚！虎航航班空調故障 旅客怨中秋沒烤肉「機艙淪烤箱」

竹北藍白合破局⋯柯文哲嘆兩黨主席不善後很奇怪 黃國昌回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

光復洪災後最溫馨一天 感恩生活節登場全鄉謝謝鏟子超人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉今天舉辦「感恩生活節」，當時的救災總協調官、政委季連成（穿紅背心者）到場參與。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉今天舉辦「感恩生活節」，當時的救災總協調官、政委季連成（穿紅背心者）到場參與。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉去年洪災，國內外50萬名鏟子超人湧入為鄉民清理殘破家園，台灣人的愛與善良令人動容。災後一年，「感恩生活節」今天下午在光復市區登場，眾人齊唱感恩的心向志工說謝謝，有超人背著鏟子重遊舊地，關心光復重建狀況。

花蓮縣議會主辦「走過泥濘遇到光」感恩生活節，今天下午在地出身的議長張峻、光復鄉長林清水及多位議員、民代等，與大批民眾從光復火車站出發，手持代表陽光、希望的向日葵氣球，一路走向市中心活動會場。

沿途不少民眾走出家門向遊行隊伍揮手致意，氣氛歡樂又溫馨，一行人走到當時災情慘重的中正路、中山路口，停下腳步齊唱「感恩的心」。

當時的救災總協調官、行政院政委季連成專程到場，陪民眾一起走，不少鄉民向他鞠躬致謝；張峻以花蓮改革治理聯盟發起人身分，頒發防災顧問聘書。

季連成致詞時說，他去年9月30日到光復救災，行前被告知救災要待3個月，但他看到來自全台各縣市50萬名鏟子超人的精神，決定20天要讓災區民眾恢復正常生活，到他離開，共待24天。

季連成說，這一年他到光復不下10次，每次都看到進步，包括新的馬太鞍溪橋年底前會完成第一條的構建，也在興建高規格堤防，馬太鞍溪堰塞湖「我們把它幹掉了」，已恢復正常河道，「我跟大家保證，未來的光復鄉不會有災害，它是安全的」台下響起歡呼聲。

不少鏟子超人舊地重遊，來自板橋的周姓志工背著鏟子「回娘家」。他回憶，因為知道水電很缺人，主要來當「水電超人」，這次預計待3天2夜，希望光復愈來愈好。

台北市上班族許先生去年連續兩周的五六日騎機車到花蓮幫忙，為了紀念，昨晚再度騎機車前來，今天與友人默默站在活動會場邊關注。

他笑說，去年第一次來，帶著鏟子和一群不認識的人鏟土，一天只能弄一戶；後來發現自己體力有限，第二次是當小蜜蜂，騎機車在車站附近來回幫忙載人。

許先生今年農曆年曾開車路過，特地進入災區查看，發現比去年好很多，這次來又更好，今早特地到佛祖街查看，期待光復早日恢復正常生活。

花蓮議長張峻（左）以花蓮改革治理聯盟發起人身分，頒發防災顧問聘書給政委季連成。記者王燕華／攝影
花蓮議長張峻（左）以花蓮改革治理聯盟發起人身分，頒發防災顧問聘書給政委季連成。記者王燕華／攝影

災後一年，花蓮光復鄉今天舉辦「感恩生活節」，感謝全台鏟子超人。記者王燕華／攝影
災後一年，花蓮光復鄉今天舉辦「感恩生活節」，感謝全台鏟子超人。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉今天舉辦「感恩生活節」，大批民眾在市區遊行，邊唱歌感謝鏟子超人。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉今天舉辦「感恩生活節」，大批民眾在市區遊行，邊唱歌感謝鏟子超人。記者王燕華／攝影

去年在光復當志工的周先生，專程背著鏟子舊地重遊，看看光復還好嗎。記者王燕華／攝影
去年在光復當志工的周先生，專程背著鏟子舊地重遊，看看光復還好嗎。記者王燕華／攝影

【專題】馬太鞍洪災一年了

鏟子超人 洪災 光復鄉 花蓮 堰塞湖 馬太鞍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鏟土了沒？鏟子超人重返光復 難忘問候語

洪災周年辦光復感恩生活節傳場地遭卡 張峻控傅崐萁施壓

張峻邀季連成任防災顧問 游淑貞、魏嘉賢市場及部落拜票

綠營控傅崐萁施壓「光復感恩生活節」場地 藍花蓮黨部反擊：拿不出證據就道歉

相關新聞

「洋流」反而助攻選情？ 蔣萬安坦言戒慎恐懼：毫不大意、如履薄冰

台北市長選戰升溫，藍營人士認為「洋流」反而有助於市長蔣萬安的選情，並提高藍營支持者的投票率。對此，蔣萬安下午受訪指出，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈。那對我來講，我就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰

美方公布川習會成果未提台灣 李大中：重點是川普本人說法

川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣。淡江大學戰略所所長李大中指出，北京峰會時的狀況就是如此，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。

蔣萬安立院簡介改了遭質疑假學歷？北市府曝真相：立法院更新正確翻譯

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安被綠爆出在立院的簡歷，突然被修改，學歷從SJD變JD。北市府上午回擊，中文學歷資料始終都正確，相關英文資訊，感謝立法院隨即更新為正確翻譯。

竹北藍白合破局⋯柯文哲嘆兩黨主席不善後很奇怪 黃國昌回應了

竹北藍白合破局，支持者擔憂效應外溢，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天說「兩黨主席至今不善後，他覺得很奇怪」。黃國昌說「竹北的事情留在竹北處理」，與其他藍營縣市首長參選人目前合作沒有出現太大問題。

民進黨估縣市長保5再拚5縣市藍天變綠地 新北選情捲成麻花「關鍵中的關鍵」

九合一選舉倒數2個月，縣市長選情白熱化。熟悉選情的民進黨人士評估，民進黨除了要守住執政的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及...

「洋流」加持基隆綠選情？童子瑋：基隆感受劇烈洋流現象有信心翻轉

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天參加大德廟遶境活動，整個七堵區鑼鼓喧天，有舞龍、舞獅十分熱鬧。被問到基隆選情有沒有受到台北市的「洋流」影響，童子瑋說，北北基是共同生活圈，基隆已有感受到劇烈的洋流現象，民心思變，他很有信心翻轉選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。