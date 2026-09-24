洪災周年辦光復感恩生活節傳場地遭卡 張峻控傅崐萁施壓

花蓮馬太鞍洪災屆滿一年，縣議會26日將在光復車站前舉辦「感恩生活節」感謝全台鏟子超人。議長張峻今天發文指控，活動前夕疑遭傅崐萁介入施壓，突然被告知場地不能使用，但活動仍會照常舉行；媒體詢問傅崐萁團隊，暫無回應。

「走過泥濘，遇見光」光復感恩生活節由花蓮縣議會主辦，26日下午2時起登場，有感恩踩街、音樂會、映像展覽與特色市集，光復鄉中山路停車場為主場區，子場區設在光復火車站前停車場及中區藝文中心。當天由感恩踩街遊行揭開序幕，號召民眾從火車站邁向主會場，接著有6小時不間斷的感恩音樂會。

主辦單位規畫3項回饋方案，當天中午12時起在光復火車站前與全聯對面大會服務台免費發放2000份、每份面額100元的「振興光復消費折價券」；服務台同時提供500份金鏟子鑰匙圈；活動中在攝影展打卡並撰寫祝福明信片，可獲得地方美食一份。

無黨籍縣長參選人、議長張峻今天在臉書發文表示，活動前夕，原本洽談中的光復車站前場地突然被告知不能使用。追查後接獲訊息反映，背後疑似有人介入、施壓，「甚至指向傅崐萁」。

張峻說，前天到台北開活動記者會後，傅崐萁直接打給停車場業者阻擋不讓他們用，「真的很過分」。當初救災時傅崐萁一直推給中央，說是中央的責任，現在要感謝鏟子超人又在那邊阻擋，「我真的很難接受」，花蓮人還要這樣忍受下去嗎？強調26日活動會照常舉行。

台鐵表示，停車場由業者營運，不便表示意見；傅崐萁部分暫無回應。