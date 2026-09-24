回響／馬太鞍溪土砂威脅 陳金德：24小時監控

馬太鞍溪堰塞湖洪災滿一周年，本報專題報導兩億公噸土砂如利劍懸在光復人心上，行政院政委陳金德表示，透過無人機、微地動儀及廿四小時監控平台持續掌握變化，並同步推動防砂工程、堤防復建及排水改善，全力降低災害風險。民眾黨主席黃國昌批行政院重建牛步化、閣揆卓榮泰自我感覺良好，辜負花蓮鄉親。

本報專題點出，馬太鞍溪上游兩億公噸土砂如利劍，懸在光復人頭上，且雖興建超級堤防，但下游阿陶莫部落等內水難排出，仍有淹水危機，其他如七百多公頃農田覆滅、產業重創等問題仍未解。

陳金德指出，防砂治理方面，規畫設三座臨時防砂壩，平時維持河道土砂自然輸移，汛期則攔截大量土石，降低下游風險；為強化上游治理，林保署沿溪床開設十六公里搶災便道，已完成十點一公里，剩餘五點九公里因變質岩盤堅硬施工困難，正全力克服。

陳金德表示，便道全線打通後，重型機具、防汛材料及監測設備可直達壩區，大幅提升整治及監測量能。

部落關切的內水排放問題，陳金德說，主因在側溝狹窄、土砂淤積及排水出口不足，為了徹底改善排水系統，中央在馬太鞍溪災後重建特別預算中編列二點五億元，補助縣府辦理雨水下水道規畫與建設。

民眾黨中央委員會昨移師到花蓮市，黃國昌指出，日前馬太鞍溪流域的部落族人到行政院陳情，怒批政府假借「緊急災防」之名強索土地。面對災民怒火，中央只會踢皮球，行政院牛步怠惰、荒腔走板，辜負花蓮鄉親，院長卓榮泰還自我感覺良好，完全無視人民的痛苦與眼淚。

他說，將在立法院要求行政院整合各部會，針對「防洪安全、農地復原、生計補償與居住安置」訂出不可拖延的期限。