鏟土了沒？鏟子超人重返光復 難忘問候語

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災後，五十萬人次鏟子超人湧入清淤，昨天周年分享會上，鏟子超人回憶救災歷程，那段時間大家問候語是「今天鏟土了沒」？受災鄉民說，「你們一鏟一鏟，鏟去光復鄉民的恐懼與無奈，一鏟一鏟，恢復我們的家園，會永遠記住與感恩」。讓現場許多人紅了眼眶。

國際扶輪社號召全台社友與台糖公司花東區處攜手合作，今年六月在光復糖廠內打造「鏟子超人館」，昨逢洪災周年，除邀鏟子超人與居民分享心路歷程，林保署花蓮分署也將從馬太鞍溪打撈上岸的兩根扁柏漂流木，打造成長約六公尺的巨大鏟子放在超人館外，向鏟子超人致敬。

鏟子超人游峻齊說，去年看到光復鄉受災，決定當晚去買雨鞋，隔天早上六時，就和妻子從北部南下到光復，看到很多人自主幫居民清理房子，趕快找一戶就進去幫忙，一戶差不多十幾個人鏟土，有來自各縣市的善心人士，發揮台灣人的善良與熱情。

「鏟子超人不是很厲害的人，而是一個普通人在別人需要幫忙的時候願意站出來。」游峻齊說，以前見面都會用台語問「呷飽未」，那段時間大家是問「鏟土了沒」，當時每天到光復鏟土，當下不覺得累，回到家才覺腰痠背痛，不過覺得做善事非常值得。

來自蘇澳海事學校的高中生分享，去年挖土時空氣都是沙塵，現在看到光復鄉變得好乾淨，感謝去年的自己毫不猶豫加入救災。

「過去美好的光復在五分鐘之內不見了。」災民鄭萬正說，感謝成千上萬、從各地區湧入的鏟子超人，「你們一鏟一鏟，鏟去光復鄉民的恐懼與無奈；一鏟一鏟，恢復我們的家園」，曾經的恐懼與傷痕永遠在，但鏟子超人在光復土地留下的汗水跟大愛，鄉民會永遠記住與感恩。

光復鄉古姓婦人經營廿多年的早餐店也被沖毀，一年後，重新裝潢復業，桌椅換新、牆壁和地板全部重新貼過，唯獨鏟子超人、國軍等志工留下的簽名牆仍留著，作為歷史紀念，昨天滿周年，她與員工忙進忙出，努力爬起。也有復業的店家將店名更名為「鏟冰室」，感謝來自四面八方的鏟子超人。

古小姐感傷地說，有些客人在洪災當下不幸罹難，這一年間也有長輩陸續離世；昨天很多鄉親發文，一年前的大水重創，如今看到照片還是很悲傷，「生活得要過下去，不能被打敗，光復人也都努力地站起來」。