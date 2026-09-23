洪災周年／災後半年重開店 「鏟冰室」更名感謝鏟子超人相助

光復洪災屆滿一周年，街區商家還在努力復原，中正路上的「鏟冰室～慢剷時光&鬼頭刀鱻魚羹大王」是葉麗芬與丈夫返鄉開的店，今年3月才復業，更名鏟冰室，是為了感謝來自四面八方的鏟子超人們。

葉麗芬與在餐廳做主廚的丈夫都是光復人，幾年前回鄉開店，販售滷肉飯、涼麵等國民小吃，沒想到一場水災，沖走冰箱等生財機具，連摩托車、汽車都沒了；不只店面受損嚴重，兩人住處、佛祖街的娘家都受災，災後好幾天，她極度憂鬱，每天都在掉眼淚。

她回憶，幸好有鏟子超人們還有慈濟志工、國軍弟兄協助，把泡水壞掉的設備一台一台搬出去，桌布沾滿泥沙黑黑髒髒，也是志工們洗了又洗，連洗3次才恢復乾淨，才一點一點把店面整理起來。

因為損失太慘重，她和丈夫考慮很久，一直在盤算還要不要花錢投資，最後決定盡量減少開銷，朋友問她們牆面是不是該粉刷一下，她心想，災後零收入，每天都在倒貼，哪來的錢粉刷？

今年3月店面重新開張，葉麗芬在災後清理出的牆面用黑筆寫下「115.03.18復業」，記念重生的這一天。販售品項也調整，只保留丈夫研發的鬼頭刀羹、酥炸鬼頭刀，再加上兩人都愛吃的新產品冰品和豆花。

新的店名加上「鏟冰室」，陳設增加鏟子元素，還有挖土機、怪手等，連冰品的湯匙都是鏟子形狀，店門口掛起紅布條，一切用心都為了感謝幫助他們重新站起來的鏟子超人們。

葉麗芬說，鏟子超人的協助讓她們一點一點重拾信心，到現在都有許多超人不時回訪，讓她非常感動，重新振作起來，她說，現在市區有很多排水溝工程在進行，應該要相信政府，現在的她，聽到雨聲已經不再心慌。

復業半年，她感嘆災後生意難做，也觀察到商圈店家大洗牌。她說，原本6月還可以，但7月遇到萬里溪堰塞湖警報，遊客跑光光，「大家都在比慘」，8月有部落Ilisin（豐年祭），外地族人紛紛回鄉，情況稍好，但祭儀過後重歸清淡，尤其下雨就沒客人，「在家常把手機滑到快沒電」。

花蓮光復鄉中正路上的「鏟冰室」，連冰品湯匙都做成鏟子形狀。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉中正路上的「鏟冰室」災後半年才復業，老闆葉麗芬在牆上寫下復業日期，記念重生的這一天。記者王燕華／攝影