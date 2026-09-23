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【重磅快評】先學會救災防災不政治化 再談成立災管聯盟

聯合報／ 主筆室
總統府「全社會防衛韌性委員會」成立兩周年，舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布成立「世界災害管理聯盟」(WADM)，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。記者張文玠／攝影
總統府「全社會防衛韌性委員會」成立兩周年，舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布成立「世界災害管理聯盟」(WADM)，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。記者張文玠／攝影

九二一國家防災日當天，總統賴清德在總統府宣布成立「世界災害管理聯盟（ＷＡＤＭ）」，高調接見「來自二十一國的政府代表和地方首長、災害管理專家以及國際援助夥伴」。但諷刺的是，同一天在行政院外，卻有花蓮馬太鞍溪流域的六大原住民部落，抗議政府在馬太鞍溪堰塞湖災後各項整治與重建工作缺乏資訊公開和溝通。兩相對照，令人無言。

賴總統表示，ＷＡＤＭ是台灣五十五年以來再次主動倡議成立的國際政府組織。攤開參與名單，除了正式會員的十一個友邦，還有「美國、日本、英國、德國、波蘭、土耳其和菲律賓等國的的中央政府與地方機關、災防機構及團體以觀察員夥伴加入」。看似軍容壯盛，但除了邦交國，其他國家到底是甚麼層級、用甚麼身分參與，賴政府都沒說清楚，其實就是大玩文字遊戲。

至於這個「國際組織」到底將來要做什麼，其實也是語焉不詳。賴政府宣稱，ＷＡＤＭ是要推動「聯合訓練、聯合演練、相互支援與資訊分享」。但問題是，各國災害型態各有不同，到底能「聯合訓練、資訊分享」到甚麼程度？如果說是災害發生時的互相支援，其實聯合國就已經有類似組織如「人道事務協調廳（ＵＮ ＯＣＨＡ）」，ＷＡＭＤ扮演的角色能超過ＷＡＤＭ嗎？

而在所有項目最具體的，應該是提供南投竹山的訓練基地，給各國使用。但問題還是一樣：綜觀這些參與國，無論是正式會員會者觀察員，除了日本和菲律賓，其他國家和台灣都有相當的距離，到底有甚麼誘因，讓各國可以「移地訓練」，到台灣演訓防災、救災？所以這樣的「國際組織倡議」，到底是為了善盡國際義務，還是只是出口轉內銷的大外宣，也就不言而喻了。

而原住民部落抗議的最諷刺之處，在於去年馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重傷亡和人民財產損失，包括內政部、農業部和經濟部都難辭其咎；但中央未能防患未然於前，將責任完全推卸給地方政府於後，如今災後重建連當地原住民部落都不埋單。如此的防災救災，就是把政治放前面，人民生命財產放兩邊，賴政府有何臉面還要發起國際組織，和其他國家分享救災經驗？

每一場災難，對人民都是巨大傷痛；而政府面對災難的方式，也可充分反映這個政府到底是不是真心想做好事。想回饋國際社會、投注資源在防災上是好事，但表面上重視防災救災與災後重建，實際上卻是拿天然災害炒作政治話題又是另一回事。與其把資源放在「發起國際組織」，不如好好調整自己的心態，別再用政治操作災難了吧。

【專題】馬太鞍洪災一年了

災害 花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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