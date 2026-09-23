馬太鞍洪災周年…醫護出書回顧就災歷程 把災難化為未來祝福

馬太鞍溪堰塞湖洪災滿周年，花蓮縣衛生局長朱家祥邀42位當時參與醫療工作的醫事人員，撰寫44篇文章收錄在「光中有愛 復興家園」新書，今天在光復鄉舉行新書發表會。朱家祥表示，希望透過記錄救災經驗、檢討不足與建立可行SOP，將災難化為未來面對災害的重要參考。

朱家祥指出，這次救災最令他感動的是由光復、瑞穗衛生所組成第一線災難醫療隊，堪稱全國首創。過往大型災難多由外部醫療團隊進駐，但此次由在地衛生所直接承擔災民照護工作。由於醫護人員熟悉地方居民及其病史，災民看到熟悉的醫師後能迅速安定情緒，醫療評估與治療也更精準適切，是此次救災最值得肯定之處。

朱家祥說，這場災難或許有人視為咒詛，但希望能轉化為祝福，藉由留下所有經驗，讓未來面對類似災害時有所依循，也讓鄉親在災難中獲得更完善的照顧與守護。

光復衛生所主任林春孝表示，本書也記錄DMAT災難醫療隊首次實際出隊經驗，由於平時已有完善訓練與部署，災害發生時團隊處置有條不紊，展現災難醫療訓練成果。雖然每場災難型態不同，但相關模式值得傳承推廣，讓更多人了解基層衛生所也能成為災難應變的重要力量，進一步提升社會韌性。

林春孝回憶，災後連續12至14小時投入救援工作，過程相當辛苦，但地方居民給予極大支持，許多鄉親主動送來便當、衣物及各項物資，甚至提供飯店使用的大浴巾作為保暖用品，在物資匱乏時發揮很大作用，也成為醫護團隊持續堅守的重要動力。

瑞穗衛生所主任吳大志表示，近年歷經太魯閣事故及0403地震等事件後，衛生局持續推動衛生所參與災難醫療訓練，因此第一時間得以迅速動員。洪災發生當天上午因豪雨及預警訊息便趕赴光復待命，當時橋梁被沖毀、洪水漫流景象令人震撼，傷患陸續送抵時幾乎全身泥濘且有失溫、意識不清等情況，醫療團隊先協助穩定生命徵象，再安排後送轉診，也讓受災鄉親安心不少。