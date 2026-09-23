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馬太鞍洪災周年 黃國昌批卓榮泰自我感覺良好辜負鄉親

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣民眾黨中央委員會今天到花蓮舉辦，主席黃國昌（中）致詞時，提到馬太鞍溪堰塞湖洪災已一周年，但重建牛步化、閣揆卓榮泰自我感覺良好。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨中央委員會今天到花蓮舉辦，主席黃國昌（中）致詞時，提到馬太鞍溪堰塞湖洪災已一周年，但重建牛步化、閣揆卓榮泰自我感覺良好。記者王燕華／攝影

台灣民眾黨中央委員會今天移師到花蓮市，也是馬太鞍堰塞湖洪災一周年，黨主席黃國昌批評行政院重建牛步化、閣揆卓榮泰自我感覺良好，辜負花蓮鄉親，將在立法院嚴格監督；並表示，會全力推動修法，爭取花東比照離島，大眾運輸票價補助3成。

民眾黨提名戴于文選花蓮市長，中央委員會今天特地來到花蓮市，表達力挺決心。戴于文在會中就花蓮市政提出市政專案報告，包括經濟、交通、長者照顧等七大面向。

黃國昌致詞時指出，去9月23日馬太鞍溪堰塞湖潰堤重創光復，台灣民眾黨第一時間組織志工團與防災士，協調小山貓重機具進駐，並在光復鄉成立愛心物資站，協助救災。

此外，立法院黨團也全力支持「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，將「家園清理支持及復原慰助金」明確入法，行政院依條例送預算到立院的時候，300億元一毛未刪，希望迅速支援光復家園重建。

他說，今年5月請經濟委員會召委洪毓祥到災區實地考察，看到洪災後8個月，淤泥沒有清乾淨，就堆在農田、排水溝旁，完全沒有合法的放置場，也沒有防災配套，大雨一來就再度淹水，770公頃良田遭泥沙掩埋，復耕遙遙無期，政府卻草率改口要造林。

黃國昌說，前天馬太鞍溪流域的部落族人到行政院陳情，痛訴政府假借「緊急災防」之名強索土地。面對災民怒火，中央只會踢皮球，讓他既心疼更氣憤，怒批行政院牛步怠惰、荒腔走板，辜負花蓮鄉親，院長卓榮泰還自我感覺良好，完全無視人民的痛苦與眼淚。將在立法院要求行政院整合各跨部會，針對「防洪安全、農地復原、生計補償與居住安置」訂出不可拖延的期限。

黃國昌表示，東部交通長期不便，台灣民眾黨團已提出「花東地區發展條例」增訂條文草案，比照「離島建設條例」精神，明定設籍花東居民搭乘大眾運輸往返其他縣市，應由中央編列預算補貼票價至少3成，這個會期要力拚三讀。

台灣民眾黨中央委員會今天到花蓮舉辦，力挺黨提名的花蓮市長參選人戴于文（右）。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨中央委員會今天到花蓮舉辦，力挺黨提名的花蓮市長參選人戴于文（右）。記者王燕華／攝影

【專題】馬太鞍洪災一年了

馬太鞍 黃國昌 卓榮泰 花蓮 堰塞湖 光復鄉 馬太鞍專題

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