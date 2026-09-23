馬太鞍溪洪災週年　蕭副總統：從泥濘長出堅韌力量

馬太鞍溪洪災今天屆滿1週年，副總統蕭美琴表示，1年前洪水、泥流沖進家園，但災難中也看見台灣最珍貴的力量，來自全國各地的「鏟子超人」投入清理與重建；台灣的強大來自彼此守護，未來即使仍有風雨，也將帶著從泥濘中長出的堅韌力量，繼續向前走。

蕭副總統今天在臉書發文指出，1年前，一場巨大災害瞬間改變許多人的生活，洪水、泥流沖進家園，也帶走珍惜的生命；但在災難之中，也看見台灣最珍貴的力量。

她說，來自全國各地的朋友帶著鏟子走進災區，有人清泥、有人搬運、有人送物資，這群被稱為「鏟子超人」的人彼此並不認識，卻願意一起把家園一點一滴清理回來，「這就是台灣的韌性」。

副總統表示，韌性不只是面對災害時撐過去的力量，更是在困難來臨時知道如何接住彼此，並把每一次經驗轉化成更好的準備，以面對下一次挑戰。

她說，災害可以很巨大，但只要願意一起承擔、一起行動，就能讓彼此的力量變得更強大。

她指出，重建的路仍在繼續，感謝每一位「鏟子超人」以及投入救援、清理與重建的夥伴；台灣的美麗來自這片土地的包容，台灣的強大來自始終願意彼此守護。

蕭副總統說，未來也許仍會有風雨，但台灣已準備好，帶著「從泥濘中長出的堅韌力量」，一步一腳印、勇敢自信向前走，未來仍會一起守護家園，讓台灣更好。