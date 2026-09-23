洪災周年／馬太鞍重生...成大科學工作站：光復要成為堰塞湖治理基地

馬太鞍溪洪災後首度豐年祭，8月20日這天，Fata’an 部落族人齊聚追思罹難者。同一時間，成大科學工作站集結一群從台南的專家正在討論河川治理未來，他們不是做完災後研究就離開，而是留在光復，讓馬太鞍溪成為台灣發展本土化堰塞湖監測、模擬、預警及韌性治理的重要基地。

成大科學工作站5月29日在光復糖廠成立，將投入共1.23億元在為期3年「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」，規模建構流域治理模式。成大水利及海洋工程學系教授董東璟直言，這是長期對抗自然變化的工作，3年時間很短，這可能是一個10年以上的研究投入。

成立迄今近4個月，團隊最大研究成果是「把成大的科學帶到光復，也把光復真正的問題帶回成大的研究裡。」不是只從台南來花蓮做研究，而是在光復有一個據點，讓居民知道遇到問題可以來找。

校長沈孟儒8月20日第二度率領團隊再次到成大科學工作站，召開第8次工作會議，了解光復最新現況。會中，團隊不只探討水利工程，也報告從上游降雨、崩塌砂源、堰塞湖、河道水砂、下游淹水，一直到公共衛生、人流避難及地方治理的最新進度。

水利系教授戴義欽、張駿暉表示，馬太鞍溪的高含砂洪水、堰塞湖潰決以及快速河床變動，都有很強的台灣山區河川特性，不能完全依賴國外既有模式與參數。

兩人談及水砂運移與淹水模擬，成大研究團隊現在正在發展本土化的水理模式，並進一步與輸砂及床面演化模式耦合。希望未來不只是算「水往哪裡流」，而是可以同時模擬水深、流速、底床剪應力、輸砂量以及河床沖淤變化；這是未來判斷「河床淤高後洪水會往哪裡走、哪一段堤防風險提高」非常重要的本土技術。

他們指出，馬太鞍溪目前最大問題之一是河床仍可能隨颱風及豪雨快速改變，也建議政府可以增加河床地形的更新頻率。

泥砂現地監測部分，成大團隊昨天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」。董東璟說，此為第一座本土化高含砂水流自動監測站，這套系統的意義不只是量泥砂，而是未來希望建立「上游降雨、泥砂濃度、土砂來襲」的關係，同時作為成大團隊開發水沙模式的率定與驗證。

不過，馬太鞍溪現況的大量土砂如何資源化，以及上游2億立方公尺的土砂量仍是一大潛在威脅。成大團隊正在建立馬太鞍溪土砂材料特性資料，希望未來大量疏濬土方、佛祖街及農地清出的淤泥，不只是當作廢棄物，而能科學判斷是否可以作為後續工程材料，或作為陶土、人工魚礁、養灘防護等，讓未來十年的土砂去化有數據依據。

防災避難如何強化，成大團隊開始利用行動信令資料了解光復地區居民實際移動模式。未來會再結合道路、重要設施、坡地災害、土砂堆積與淹水情境，找出災害發生時可能中斷的道路及疏散瓶頸，最後轉化成居民真正看得懂、用得到的社區防災指引地圖。

成大團隊目前已盤點326件跨機關相關研究、工程與補助案件，包含報告、影像、數值高程模型、排水圖資、雨型、流量歷線、河川斷面與沖淤資料，接著透過AI與RAG知識平台，整合不同部會的資料，希望讓防災決策人員未來不必在災害發生時逐份找資料，而能快速查詢「現在河床怎麼變、哪裡可能淹、有哪些研究依據、居民要不要撤離。」

董東璟指出，「科學防災的目標也不是保證山不崩、湖不潰，而是要比災害早一步知道它正在發生，並且在洪水抵達以前把人撤出去。未來真正需要建立的，是從衛星到坡地、從堰塞湖到河川、最後到居民手機的一套完整預警鏈。」

水利系教授曾志⺠表⽰，若能建立⼀套台灣本⼟化的監測與模擬技術，就有機會把⾺太鞍溪災害經驗，轉化成台灣其他⾼風險⼭區可以複製使⽤防災⼯具。 曾志民舉例，未來利⽤衛星對全台⾼風險坡地⼤範圍篩選，找出「正在變化的坡地」，再針對⾼風險區域以無⼈機、地⾯監測及實地勘察，透過數值模式評估⼀旦崩塌之後，是否可能堵塞河道、形成堰塞湖以及影響下游聚落。

國立成功大學5月在光復成立「成大科學工作站」，團隊8月20日再度來到工作站進行第8次工作會議。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪現況的大量土砂如何資源化，以及上游2億立方公尺的土砂量仍是一大潛在威脅。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災一年，此為災時被沖垮的馬太鞍溪橋，如今鋼便橋通車，新橋同步建設中。記者曾原信／攝影

成功大學防災研究團隊昨天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。圖／成大提供

國立成功大學5月在光復糖廠成立「成大科學工作站」，8月20日在此進行第8次工作會議。記者曾原信／攝影

成大科學工作站5月29日在光復糖廠成立，投入為期3年的「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」，水利及海洋工程學系教授董東璟直言，這是長期對抗自然變化的工作。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災過後，河道明顯變高。記者曾原信／攝影