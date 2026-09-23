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洪災周年／農田復育、商家振興、橋樑通車 陳金德祭解方

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住，圖為正在復育的苗種。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住，圖為正在復育的苗種。記者曾原信／攝影

花蓮馬太鞍堰塞湖滿周年，行政院政務委員陳金德表示，災區農業復育已逐步展現成果，大豆、玉米產量恢復接近災前水準，部分示範農地已成功豐收；至於短期難以復耕的重災區，中央將規畫多功能場域，兼顧防災、造林、觀光與休憩功能，協助地方邁向長期重建。

陳金德指出，針對土砂平均淹沒厚度未達50公分的一般受災農地，農業部花蓮區農業改良場協助農民翻耕，目標兩年內完成300公頃復育作業，目前已在瑪布隆農場、邦查農場及東富段等地設置6處、共約6公頃示範區，透過翻耕、施用有機質肥料及種植綠肥作物，葉菜類、雜糧、蕎麥及櫻桃蘿蔔均順利收成，大豆與玉米產量也已接近災前水準，並輔導開發「小米豆漿」等加工產品，提高農產附加價值。

對於馬太鞍溪南岸約169公頃、土砂淹沒超過50公分的農業重災區，陳金德表示，因短期內難以恢復耕作，農業部規畫推動「一心、一林、兩低地、雙網」多功能場域。其中，「一心」以保安寺為核心設置紀念廣場；「一林」打造平地森林園區；「兩低地」兼具休閒與滯洪功能；「雙網」則整合人行步道及排水系統，相關說明會及公聽會正陸續辦理，希望兼顧防災、防洪、觀光與地方記憶保存。

針對農民貸款及補助問題，陳金德表示，考量受災農漁民尚未完全恢復營運，加上今年8月下旬豪雨造成新一波損失，農業部已公告將天然災害低利貸款免息期間延長至116年8月25日，免息利息由政府補貼，並免收保證手續費，減輕農民資金壓力。

他指出，截至8月底，農業部已受理2549件申請案件，累計撥付補助約1億8844萬元，涵蓋農地復原、生計對接、異地種植及農機設備等項目；將持續推動專案休耕及異地種植租金補貼至119年底，其中專案休耕每公頃每年補助8.8萬元，異地耕作租金補貼每公頃最高4萬元。

在商家振興方面，陳金德表示，災後第一時間已推出每家1萬元定額援助及設備汰換補助，協助店家恢復營業；後續則導入數位應用與品牌升級輔導，協助提升經營能力與市場競爭力，相關申請受理至今年9月30日。

另外，洪災損毀的馬太鞍溪橋梁已由鋼便橋於今年1月1日通車，恢復南北岸交通。交通部公路局辦理的永久橋復建工程截至9月初進度達54.88%，較預定進度超前3.47%，預計今年底完成北上橋梁開放雙向通車，116年底完成南下線工程。

【專題】馬太鞍洪災一年了

陳金德 洪災 復育 花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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