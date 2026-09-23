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回響／馬太鞍上游兩億公噸土砂如利劍 陳金德：列24小時監控

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
從佛祖街挖出的大量泥沙，如今堆放於馬太鞍溪畔，作為超級堤防的材料。記者曾原信／攝影
從佛祖街挖出的大量泥沙，如今堆放於馬太鞍溪畔，作為超級堤防的材料。記者曾原信／攝影

馬太鞍堰塞湖洪災滿一周年，本報專題報導2億公噸土砂如利劍懸在光復人心上，行政院政務委員陳金德表示，透過無人機、微地動儀及24小時監控平台持續掌握變化，並同步推動防砂工程、堤防復建及排水改善，全力降低災害風險。

陳金德指出，經農業部林業及自然保育署持續降挖與引流後，堰塞湖已消失，但崩塌區及殘壩區仍有大量不穩定土砂堆積，因此建立即時預警機制，密切監測上游狀況。

陳金德表示，為強化上游治理，林保署沿溪床開設16公里搶災便道，目前已完成10.1公里，剩餘5.9公里因變質岩盤堅硬施工困難，正全力克服；便道全線打通後，重型機具、防汛材料及監測設備可直達壩區，大幅提升整治及監測量能。

在防砂治理方面，林保署規畫設置3座臨時防砂壩，平時維持河道土砂自然輸移，汛期則攔截大量土石，降低下游風險。雖然施工面臨豪雨反覆掩埋等挑戰，工程團隊仍持續趕工推進。

陳金德說，堤防重建部分，經濟部水利署辦理的光復堤防右岸工程已於今年4月完工，高規格堤防及第二道防線則於6月開工，預計116年底完工。

針對農地土砂復原，陳金德指出，農業重災區約169公頃，淤積土方約300萬立方公尺，平均深度1.7公尺，最深達4至5公尺。考量土方量龐大且外運困難，將採區內挖填平衡方式處理，以「緩、順、齊、平」原則推動整地復耕。

另外，因河道疏濬與重建工程導致砂石車及重機具頻繁進出，造成揚塵疑慮，陳金德表示，水利署、公路局已要求施工單位落實輪胎清洗、定時灑水等抑塵措施，環境部也協助地方增購洗街及掃街設備，加強道路清潔維護。

針對地方關切的內水排放問題，陳金德說明，主要原因在於側溝狹窄、土砂淤積及排水出口不足，過去一年已完成50.1公里道路側溝、9.4公里雨水下水道及7.93公里雨水幹線清淤，並完成多處排水設施改善，同時增購12台移動式抽水機，提升積淹水應變能力。

為徹底改善排水系統，中央已在馬太鞍溪災後重建特別預算中編列2.5億元，補助花蓮縣政府辦理雨水下水道規畫與建設，縣府正進行光復鄉雨水下水道系統重新檢討及GIS建置，預計今年底完成整體評估，作為後續排水改善工程依據。

【專題】馬太鞍洪災一年了

馬太鞍 陳金德 監控 花蓮 堰塞湖 光復鄉

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