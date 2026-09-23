圖輯／馬太鞍溪洪災周年 對照圖看光復鄉復原之路
馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一周年，這場災難帶走19名光復鄉民的性命，至今仍有5人失聯，超過700公頃良田遭洪水、泥流摧毀，地方產業也仍在復甦路上。但居民心中的疑問始終沒有消失：災難，還會不會再來一次？
這一年，來自全台各地數以萬計的「超人」，拿起鏟子、穿上雨鞋，走進這座原本陌生的小鎮。他們沒有太多言語，只是一鏟、一鏟地清除厚重淤泥。洪水退去後，留下的不只是泥濘，更是居民生活被徹底改變的痕跡。一年後，聯合報攝影記者再次走進光復鄉，回到曾經的災難現場，重新記錄洪災後的土地與人們，從影像中看見這座小鎮一年的變化，看見有些地方已經重新站起來，有些地方卻仍停留在災害發生的那一天。
光復鄉商圈多數店面已恢復營業，曾被厚厚灰泥覆蓋的光復商工，操場也重見天日；當時災情慘重的光復市場周邊，如今車輛往來，市區不再只有淤泥，部分空地也逐漸長出綠意。馬太鞍溪斷橋已拆除，新橋正在趕工，新的生活輪廓一點一點浮現。
但轉過一個彎，進入佛祖街，看見的是另一個世界。
道路兩旁堆起高高土堆，有些覆著帆布、壓著輪胎，零星農舍散落其中。屋舍旁原本應該是翠綠稻田，如今卻不見田野景致；除了挖土機與大型機具，街道上幾乎看不到車輛，也聽不到人聲。這裡安靜得近乎異常，與不遠處逐漸恢復的市區形成強烈對比。
吳家三姊妹的家，就在這片寂靜之中。
感情深厚的三姊妹退休後相約來到光復，打造屬於自己的夢想家園。佛祖街上相鄰的3棟透天厝，原本承載著她們退休後的生活，卻在洪水襲來後被淹沒，只剩屋頂露在泥流之上。一年後，屋子從泥土中挖了出來，只是，曾經的家已經回不去了。
走過光復鄉，這樣的畫面不斷出現。有些農田已重新整理，重新長出作物；有些土地卻仍寸草不生，像一片荒地，時間彷彿停格在洪水襲來的那一天。
一年過去，「鏟子超人」離去，光復車站回復平靜，光復鄉正在復原，也仍在等待復原。
一邊是重新開張的店家、重新鋪設的道路，以及正在興建的新橋；另一邊，泥土堆仍未移走，農田等待重新耕作，有些家庭已經失去再回家的可能。保安寺周邊洪災時被泥流淹沒，水深超過膝蓋。如今寺院周邊已逐漸恢復往日景象，居民重新走進熟悉的生活場域。
洪水退去已經一年，但對光復人而言，這場災難並沒有真正結束。土地需要時間復原，產業需要重新起步，而居民仍得面對堰塞湖可能再次形成的未知。回頭看，光復鄉留下的不只是災後重建的痕跡，也是人們如何在失去之後，重新找回生活的紀錄。
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