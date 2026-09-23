快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

傳蘋果進軍智慧手環！將採無螢幕設計 專攻健康、運動追蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

洪災周年／堰塞湖手機警報響不停 馬太鞍之後業者嘆遊客被嚇跑

聯合報／ 記者林佳彣王燕華王思慧游昌樺／花蓮即時報導
馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，迄今人車才接近光復，手機就傳來警報，「萬里溪堰塞湖目前穩定溢流，仍存在有不確定性風險」。記者林佳彣／攝影
馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，迄今人車才接近光復，手機就傳來警報，「萬里溪堰塞湖目前穩定溢流，仍存在有不確定性風險」。記者林佳彣／攝影

馬太鞍溪後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，下游居民不停疏散，甚至一待就是10天，至今政府畫設保全戶範圍、發布警報的標準成預警與撤離的難題。學者認為，最重要的是加強民眾的防災意識，也是未來台灣防災韌性必須強化的一環。

「警報頻發就像放羊的孩子，到最後都不知道該不該相信」，許多當地居民憂心匆匆。欣綠農園負責人朱進郎也感嘆，光復現在就像恐怖區域，居民或遊客經過，手機時不時收到萬里溪堰塞湖的緊急警報，不論晴雨整天都在嗶嗶叫，「大家怎麼會不怕？」觀光客因此產生心理壓力而不敢留下來消費，自家店裡員工無法來上班、客人為此取消訂位。

政府防災的預警程度提⾼是好事，但撤離保全⼾、警報發布的標準為何，居民很想知道。林保署集⽔區治理組長劉忠憲說，當堰塞湖的⽔位⾼度達警戒值，中央會發布紅黃⾊警戒的細胞廣播訊息（CBS），當⺠眾進入警戒區時，⼿機就會收到提醒，實際操作時會儘量讓每個⾨號每天僅收到⼀次通知，「每次警報都有代表意義，要讓外地進入警戒區者掌握警戒狀態。」

劉忠憲以萬⾥溪堰塞湖為例，林保署針對河道發布紅⾊警戒，但警報範圍無法精確地只侷限在河道，且須配合電信基地台，因此畫設範圍較為廣，「依警戒機制，我們還是必須要告知⺠眾，請民眾配合及見諒。」

另外，林保署依防災團隊不同情境的模擬分析，去畫定撤離保全⼾的範圍。歷經⾺太鞍溪洪災，林保署⽬前邀集台灣⼤學、成功⼤學、陽明交通⼤學、中興⼤學及中央⼤學等更多團隊，將各團隊模擬結果採聯集範圍，提供給地⽅政府作為疏散撤離範圍的依據。

「工程措施不能無限上綱，但凡政府認為有致災可能性，就要透過非工程手段的撤離民眾，保護人身安全。」台灣大學土木工程學系教授游景雲指出，馬太鞍溪堰塞湖之前，政府對於風險評估有些大意，也因鐘擺效應，政府後續會忽然間變得非常謹慎，萬里溪堰塞湖初期，政府的確過於慎重，直至7月巴威颱風之後，預警發布趨於合理，紅黃色警戒都反映風險評估的拿捏態度。

從去年馬太鞍溪、燕子口到今年萬里溪等大規模堰塞湖發生，游景雲認為，政府各部會都在學習，主責單位回歸到農業部，彼此之間的橫向協調的確有改善，包含預警、撤離等操作日漸成熟也謹慎許多，慢慢形成一個體系，朝好的方向發展。

陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安表示，近期萬里溪預防性撤離，有些居民未被要求疏散，仍主動致電鄉公所詢問，這是好現象。「防災沒有精確值」，政府決策通常會計算水流量數倍的影響，因此以最壞的假設、最極端的範圍撤離保全戶，再來就是如何與居民溝通，以及加強防災意識。

趙韋安說，防災最重要的是民眾在收到警報後，能清楚知道下一步該怎麼做，而防災地圖的重要功能之一，就是協助民眾熟悉疏散避難路線。以日本為例，淹水警報一發出，民眾下意識就往高處避難，這是未來台灣防災韌性必須強化的一環，防災教育從小做起，讓正確的避難觀念逐漸成為日常習慣。

光復車站前市區街道。記者曾原信／攝影
光復車站前市區街道。記者曾原信／攝影

台灣大學土木工程學系教授游景雲認為，工程措施不能無限上綱，但凡政府認為有致災可能性，就要透過非工程手段的撤離民眾，保護人身安全。記者林佳彣／攝影
台灣大學土木工程學系教授游景雲認為，工程措施不能無限上綱，但凡政府認為有致災可能性，就要透過非工程手段的撤離民眾，保護人身安全。記者林佳彣／攝影

今年8月傍晚的<a href='/search/tagging/2/光復鄉' rel='光復鄉' data-rel='/2/242157' class='tag'><strong>光復鄉</strong></a>市區街道。記者曾原信／攝影
今年8月傍晚的光復鄉市區街道。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，政府畫設保全戶範圍、發布警報的標準成預警與撤離的難題。此為光復市區街道。記者曾原信／攝影
馬太鞍溪後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，政府畫設保全戶範圍、發布警報的標準成預警與撤離的難題。此為光復市區街道。記者曾原信／攝影

花蓮光復去年10月實施疏散撤離演練，模擬24小時雨量達200毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結。聯合報系資料照
花蓮光復去年10月實施疏散撤離演練，模擬24小時雨量達200毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結。聯合報系資料照

【專題】馬太鞍洪災一年了

馬太鞍 堰塞湖 洪災 花蓮 光復鄉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

下游居民1個月撤離4次…警報像放羊的孩子

洪災周年／如果重來一次…季連成揭兩大作法保護光復鄉

洪災周年／堰塞湖不斷成形...直擊學者深山裝「大地聽診器」揭秘

地質強度變弱 崩完又出現…堰塞湖釀災害鏈

相關新聞

洪災周年／農田復育、商家振興、橋樑通車 陳金德祭解方

花蓮馬太鞍溪堰塞湖滿周年，行政院政務委員陳金德表示，災區農業復育已逐步展現成果，大豆、玉米產量恢復接近災前水準，部分示範農地已成功豐收；至於短期難以復耕的重災區，中央將規畫多功能場域，兼顧防災、造林、觀光與休憩功能，協助地方邁向長期重建。

回響／馬太鞍上游兩億公噸土砂如利劍 陳金德：列24小時監控

馬太鞍溪堰塞湖洪災滿一周年，本報專題報導2億公噸土砂如利劍懸在光復人心上，行政院政務委員陳金德表示，透過無人機、微地動儀及24小時監控平台持續掌握變化，並同步推動防砂工程、堤防復建及排水改善，全力降低災害風險。

圖輯／馬太鞍溪洪災周年 對照圖看光復鄉復原之路

馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一周年，這場災難帶走19名光復鄉民的性命，至今仍有5人失聯，超過700公頃良田遭洪水、泥流摧毀，地方產業也仍在復甦路上。但居民心中的疑問始終沒有消失：災難，還會不會再來一次？

洪災周年／堰塞湖手機警報響不停 馬太鞍之後業者嘆遊客被嚇跑

馬太鞍溪後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，下游居民不停疏散，甚至一待就是10天，至今政府畫設保全戶範圍、發布警報的標準成預警與撤離的難題。學者認為，最重要的是加強民眾的防災意識，也是未來台灣防災韌性必須強化的一環。

洪災周年／馬太鞍重生...成大科學工作站：光復要成為堰塞湖治理基地

馬太鞍溪洪災後首度豐年祭，8月20日這天，Fata’an 部落族人齊聚追思罹難者。同一時間，成大科學工作站集結一群從台南的專家正在討論河川治理未來，他們不是做完災後研究就離開，而是留在光復，讓馬太鞍溪成為台灣發展本土化堰塞湖監測、模擬、預警及韌性治理的重要基地。

洪災周年／為何馬太鞍2億噸土砂清不完？學者揭秘了...

馬太鞍溪上游仍有2億多立方公尺土砂，成為懸在頭上的利劍。佛祖街堆置大量淤土，揚塵讓空氣品質嚴重惡化，有居民疑因長期吸入粉塵而喪命，民眾認為與其造林，應先種草抑制揚塵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。