洪災周年／堰塞湖手機警報響不停 馬太鞍之後業者嘆遊客被嚇跑

馬太鞍溪後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，下游居民不停疏散，甚至一待就是10天，至今政府畫設保全戶範圍、發布警報的標準成預警與撤離的難題。學者認為，最重要的是加強民眾的防災意識，也是未來台灣防災韌性必須強化的一環。

「警報頻發就像放羊的孩子，到最後都不知道該不該相信」，許多當地居民憂心匆匆。欣綠農園負責人朱進郎也感嘆，光復現在就像恐怖區域，居民或遊客經過，手機時不時收到萬里溪堰塞湖的緊急警報，不論晴雨整天都在嗶嗶叫，「大家怎麼會不怕？」觀光客因此產生心理壓力而不敢留下來消費，自家店裡員工無法來上班、客人為此取消訂位。

政府防災的預警程度提⾼是好事，但撤離保全⼾、警報發布的標準為何，居民很想知道。林保署集⽔區治理組長劉忠憲說，當堰塞湖的⽔位⾼度達警戒值，中央會發布紅黃⾊警戒的細胞廣播訊息（CBS），當⺠眾進入警戒區時，⼿機就會收到提醒，實際操作時會儘量讓每個⾨號每天僅收到⼀次通知，「每次警報都有代表意義，要讓外地進入警戒區者掌握警戒狀態。」

劉忠憲以萬⾥溪堰塞湖為例，林保署針對河道發布紅⾊警戒，但警報範圍無法精確地只侷限在河道，且須配合電信基地台，因此畫設範圍較為廣，「依警戒機制，我們還是必須要告知⺠眾，請民眾配合及見諒。」

另外，林保署依防災團隊不同情境的模擬分析，去畫定撤離保全⼾的範圍。歷經⾺太鞍溪洪災，林保署⽬前邀集台灣⼤學、成功⼤學、陽明交通⼤學、中興⼤學及中央⼤學等更多團隊，將各團隊模擬結果採聯集範圍，提供給地⽅政府作為疏散撤離範圍的依據。

「工程措施不能無限上綱，但凡政府認為有致災可能性，就要透過非工程手段的撤離民眾，保護人身安全。」台灣大學土木工程學系教授游景雲指出，馬太鞍溪堰塞湖之前，政府對於風險評估有些大意，也因鐘擺效應，政府後續會忽然間變得非常謹慎，萬里溪堰塞湖初期，政府的確過於慎重，直至7月巴威颱風之後，預警發布趨於合理，紅黃色警戒都反映風險評估的拿捏態度。

從去年馬太鞍溪、燕子口到今年萬里溪等大規模堰塞湖發生，游景雲認為，政府各部會都在學習，主責單位回歸到農業部，彼此之間的橫向協調的確有改善，包含預警、撤離等操作日漸成熟也謹慎許多，慢慢形成一個體系，朝好的方向發展。

陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安表示，近期萬里溪預防性撤離，有些居民未被要求疏散，仍主動致電鄉公所詢問，這是好現象。「防災沒有精確值」，政府決策通常會計算水流量數倍的影響，因此以最壞的假設、最極端的範圍撤離保全戶，再來就是如何與居民溝通，以及加強防災意識。

趙韋安說，防災最重要的是民眾在收到警報後，能清楚知道下一步該怎麼做，而防災地圖的重要功能之一，就是協助民眾熟悉疏散避難路線。以日本為例，淹水警報一發出，民眾下意識就往高處避難，這是未來台灣防災韌性必須強化的一環，防災教育從小做起，讓正確的避難觀念逐漸成為日常習慣。

光復車站前市區街道。記者曾原信／攝影

台灣大學土木工程學系教授游景雲認為，工程措施不能無限上綱，但凡政府認為有致災可能性，就要透過非工程手段的撤離民眾，保護人身安全。記者林佳彣／攝影

今年8月傍晚的光復鄉市區街道。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，政府畫設保全戶範圍、發布警報的標準成預警與撤離的難題。此為光復市區街道。記者曾原信／攝影