洪災周年／為何馬太鞍2億噸土砂清不完？學者揭秘了...

馬太鞍溪上游仍有2億多立方公尺土砂，成為懸在頭上的利劍。佛祖街堆置大量淤土，揚塵讓空氣品質嚴重惡化，有居民疑因長期吸入粉塵而喪命，民眾認為與其造林，應先種草抑制揚塵。

洪災一年了，佛祖街只剩挖土機等零星重機具與車輛進出，已不見人煙，道路雖然淨空，兩側堆積如山的淤土還提醒著去年光復幾乎被滅鄉那日。佛祖街的保安寺「重新出土」，管理員每天工事是要擦過一次又一次的桌子，就連神像也難免粉塵之擾。大量粉塵隨風飄散，瀰漫光復鄉大街小巷的空氣裡。

長久以來，馬太鞍溪是不穩定的辮狀河川，上游土砂隨時會因降雨往下游運移，只要淤積到一定的土砂量，流路又會改變。去年堰塞湖溢流後，馬太鞍溪主河道淤高3至12公尺，經濟部水利署第九河川分署副分署長林弘毅坦言，「目前河道裡土砂量的確挖不完，上游持續沖刷下來。」

林弘毅指出，去年事發後，林保署統計從治理界點到匯流口有4000萬立方公尺，九河分署今年4月前已疏濬1800萬立方公尺，仍有2200萬立方公尺，另疏濬花蓮溪700萬立方公尺；5月進入汛期後，九河分署已濬深花蓮溪河道75萬立方公尺，現在持續疏濬馬太鞍溪右側河道，預計100萬立方公尺。「透過疏濬、建堤的防治方式，讓馬太鞍溪通洪、疏砂有更大空間。」

「馬太鞍溪當前最嚴峻的考驗仍是上游2億立方公尺土砂運移的不確定性」，經濟部水利署第九河川分署副分署長林弘毅說，林保署目前作為包含防砂壩、在崩塌區開挖整理排水路，九河分署每月也以UAV空拍追蹤河道沖淤變化，作為防洪決策的參考。

林弘毅指出，九河分署規畫每年疏濬量600萬立方公尺，但量能恐不夠，未來會擴增到1200萬立方公尺的疏濬量，將視上游推移下來的土砂量，滾動式持續發包作業。

林保署集⽔區治理組長劉忠憲表⽰，⾺太鞍溪原有堰塞湖壩體殘存的⼟砂量仍有2.36億立⽅公尺，若隨著降雨往下游輸送，不只提⾼河道⾼度，也會降低河道的通洪能⼒；原有壩體邊坡殘存的⼟砂仍可能⼤規模坍滑，恐阻塞河道⽽形成新堰塞湖。「⾺太鞍溪的致災風險仍在，不能掉以輕⼼。」

林保署今年4⽉委託廠商處理上游可能新⽣堰塞湖的邊坡，包含左右岸降挖整坡、截排⽔，逐步降低⼟砂風險，第⼀階段已於6⽉完成，待汛期尾聲或結束後，山區具備安全施工條件，會繼續第⼆階段的崩塌地、邊坡⼟⽯的處理。至於中游河道，目前林保署規畫設置3座臨時性防砂壩，持續施工中。

台灣大學土木工程學系教授游景雲分析馬太鞍溪變化，短期3至5年還是一條不穩定的河川，降雨挾帶而下的土砂量可觀，隨著時間推進，未來在人工處理量能、整條河川型態將會達到較為平衡的狀態，屆時再來檢視這兩年規畫的工程措施是否足以因應。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災害後，水利署希望透過疏濬、建堤的防治方式，讓馬太鞍溪通洪、疏砂有更大空間。記者曾原信／攝影

洪災一年了，淤土依然堆積如山，佛祖街保安寺管理員邱泰興每天工事是要擦過一次又一次的桌子，就連神像也難免粉塵之擾。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，水利署正建造「超級堤防」，期望可以擋住未來百年的水患。記者曾原信／攝影

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流災害後，主河道淤高3至12公尺。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，水利署正在建造高規格堤防，但佛祖街如今仍在土砂中。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災一年了，佛祖街只剩挖土機等零星重機具與車輛進出，已不見人煙，道路雖然淨空，兩側堆積如山的淤土還提醒著去年光復幾乎被滅鄉那日。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，水利署興建「超級堤防」，期望能在百年內發揮防洪效用。記者曾原信／攝影