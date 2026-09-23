馬太鞍周年／改名鏟冰室重開店 感謝鏟子超人

微雨的秋日周末午後，林淑清坐在光復鄉中山路自家花店內，盯著門前排水溝，神情焦慮。去年洪災，大水從排水溝冒出，沖破店門，流走生財工具，她掙扎三個月決定復業，但熟悉的街廓已經變樣，從小買到大的藥局不開了，一旁麵包店也收起來，新店家進駐，一張張陌生面孔讓她覺得氛圍就是不一樣，「心裡酸酸的」。

光復鄉產業受重創，經濟部商業署統計，二七一家商家生財設備受損，提供每家一萬援助金，補助一一七家業者汰換節能設備，最高五萬元，同時協助光復市場七十個攤商復工。

「什麼都沒有了。」林淑清的花店就在花蓮光復鄉最熱鬧的街區，已經營廿多年，和附近商家都十分熟悉，洪災後家徒四壁，她的內心受到巨大衝擊，要不要復業壓力很大。

街區共三家花店，一家災後已歇業，她不斷思索「大家這麼慘，會有人來買花嗎？」後來還是花了廿幾萬，修好才買三年的泡水小貨車，簡單整理店面重新開張。

林淑清說，洪災讓市區許多店家損失慘重，就算復業，很多人也無力再投入大筆錢，大多簡單整理，甚至縮小規模。她觀察，關店商家多由老一輩經營，年紀大乾脆退休，從小買到大的藥局就這麼熄燈。

中正路上的「鏟冰室～慢剷時光&鬼頭刀鱻魚羹大王」是葉麗芬與丈夫返鄉開的店，災前是賣滷肉飯、涼麵等，災後休息長達半年，今年三月才復業，只保留丈夫研發的鬼頭刀魚羹，新產品是她愛吃的豆花和冰品。她在災後清理出的牆壁上寫下「二○二六、○三、一八復業」紀念，取名「鏟冰室」，感謝來自四面八方的鏟子超人們。

「水災後光復店家大洗牌。」葉麗芬說，災後生意難做，尤其七月萬里溪堰塞湖發布紅色警戒後，非常慘，八月部落Ilisin（豐年祭），外地族人紛紛回鄉，情況稍好，但祭儀過後重歸清淡，尤其下雨就沒客人，「在家常把手機滑到快沒電」。

在地知名店家「欣綠農園」位在馬太鞍濕地，未因洪災受損，卻難逃衝擊，營業額直線下滑僅剩一成。老闆朱進郎無奈，外界一直誤以為光復「是災區、很危險」，其實馬太鞍溪堰塞湖已消失，光復也不在萬里溪堰塞湖警戒範圍，但紅色警戒持續，遊客心理壓力很大，根本不敢停留消費。