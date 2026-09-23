聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍周年／告別不及 她自雇挖土機 找失蹤爸媽

聯合報／ 記者王思慧王燕華林佳彣／專題報導
這一年來，林靜宜只要休假就到佛祖街對著土砂呼喊父母名字。「我沒辦法接受他們就這樣不見了」。記者曾原信／攝影
這一年來，林靜宜只要休假就到佛祖街對著土砂呼喊父母名字。「我沒辦法接受他們就這樣不見了」。記者曾原信／攝影

馬太鞍堰塞湖洪災已滿周年，站在光復鄉佛祖街半層樓高的淤土上，林靜宜茫然遙望遠方，不知厚厚土堆下何處才是父母長眠之地。想起去年九月還開心相約中秋節烤肉，沒想到洪水無情，連告別的話都來不及說，去年中秋團圓日只剩無盡的悲傷。眼看今年中秋又快到了，她自掏腰包上百萬元持續開挖，紅著眼眶低聲說「我只想帶爸爸媽媽回家」。

重災區佛祖街至今仍堆滿大量土砂，和林靜宜父母一樣深埋淤泥、不知去向共有五人；林靜宜老家在光復，與父母相隔兩地，但感情很好，父親林誠德退休後與妻子回鄉種菜養老，卻被惡水奪走一切。

災後第三天，林靜宜趕回光復尋親，看到熟悉的家鄉變了模樣，父母下落不明，她天天以淚洗面，「我就是沒辦法接受我的爸媽就這樣不見了。」這一年來，林靜宜只要休假就到佛祖街對著土砂堆呼喊父母名字，「我常跟爸爸媽媽說，你們已經罹難了，不要留在這裡，跟著我回家。」

政府搜救人員、機具沿著河床開挖，但土石埋得既深且廣，想找失聯者如同大海撈針。政府資源逐漸退場後，為了不留下遺憾，林靜宜今年七月起自費雇挖土機進場，有空就守在岸邊的她臉都曬黑了，也從不懂工程、地形與水流，到愈來愈能夠判斷泥砂堆積位置，她一步步摸索，只希望增加找到父母的機會。

林靜宜說，這兩個月全是自費尋親，光是挖土機租金、押金及工人工資，每月支出高達四十萬元，全靠許多貴人協助才得以持續，但負擔確實很沉重，她盤算最多只能撐到母親生日的十一月九日，再由家人討論是否繼續挖掘。

「我哥哥有託夢給我妹妹說，在裡面連呼吸的地方都沒有，連出口都看不到，已經離我們世間氛圍很遠了，不要再為我挖了」光復鄉民高金貴失聯至今，高的胞弟高進財想起哥哥託夢的話，仍難掩哀傷。

高進財說，哥哥從鐵路局員工退休後，從農夫到教會幹部，凡事全力以赴、待人熱心，是部落居民口中的「老大哥」。

去年洪災當天，高金貴依舊騎機車前往農地，下午三時卅分許，還有人看見他在田邊與親友聊天，沒想到洪水突然沖進道路，人就此失聯。家屬研判，他返家途中行經佛祖街附近時，正好遇上洪水來襲，連人帶車被洪水捲走。

高進財表示，這一年來家人沒有停止挖掘，累計搜尋範圍已超過百公頃，家屬守在現場等待，卻始終沒有結果，「別說人，連機車碎片、衣服碎片都找不到。」家人仍未放棄希望，搜尋持續進行。

【專題】馬太鞍洪災一年了

花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

洪災周年／她挖土尋親至今 淚喊「爸媽你們已經罹難了，回家吧！」

洪災周年／深埋淤泥的他託夢：無法呼吸、看不到出口 別再挖了

洪災周年／「鏟子超人讓我勇敢走下去」她要把祖先之地種回來

洪災周年／三姊妹退休夢碎「光復鄉以前是天堂、如今是地獄」

相關新聞

下游居民1個月撤離4次…警報像放羊的孩子

馬太鞍溪洪災後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，下游居民不停疏散，一待就是十天，事後卻未釀災，居民直指「警報頻發就像放羊的孩子，都不知道該不該信」。行政院政委季連成指出，為了避免民眾來來回回，設了警戒值，只要中央氣象署預報二十四小時雨量未達二百毫米，就不發警戒。

馬太鞍溪上游2億噸土砂 挖都挖不完

馬太鞍溪是不穩定的辮狀河川，上游土砂隨時會因降雨往下游運移，只要淤積到一定的土砂量，流路又會改變。去年堰塞湖溢流後，馬太鞍溪主河道淤高三至十二公尺，上游仍有兩億多公噸的土砂，成了懸在下游居民頭上的利劍。

崩完又出現 堰塞湖釀災害鏈

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀成史無前例災情，但這一年間堰塞湖仍頻頻出現，危機未解，學者分析，堰塞湖形成條件包括易崩塌、河道狹窄，東部多峽谷地形，○四○三地震後，地質強度變得脆弱，也加速堰塞湖生成，且堰塞湖潰決後可能再度成形，成為災害鏈。

危機難解 馬太鞍建超級堤防…部落大雨仍怕淹

馬太鞍洪災後，水利署建「超級堤防」，縣府也作背水堤，但台灣大學土木工程學系教授游景雲直言，阿陶莫部落、加里洞部落是低窪區，積淹內水仍要靠抽水機協助，花蓮溪淤積也可能造成水流湧高排不出去，未來依然是高風險區域。居民憂心部落每逢大雨就淹水。

馬太鞍周年／改名鏟冰室重開店 感謝鏟子超人

微雨的秋日周末午後，林淑清坐在光復鄉中山路自家花店內，盯著門前排水溝，神情焦慮。去年洪災，大水從排水溝冒出，沖破店門，流走生財工具，她掙扎三個月決定復業，但熟悉的街廓已經變樣，從小買到大的藥局不開了，一旁麵包店也收起來，新店家進駐，一張張陌生面孔讓她覺得氛圍就是不一樣，「心裡酸酸的」。

馬太鞍周年／告別不及 她自雇挖土機 找失蹤爸媽

馬太鞍溪堰塞湖洪災已滿周年，站在光復鄉佛祖街半層樓高的淤土上，林靜宜茫然遙望遠方，不知厚厚土堆下何處才是父母長眠之地。想起去年九月還開心相約中秋節烤肉，沒想到洪水無情，連告別的話都來不及說，去年中秋團圓日只剩無盡的悲傷。眼看今年中秋又快到了，她自掏腰包上百萬元持續開挖，紅著眼眶低聲說「我只想帶爸爸媽媽回家」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。