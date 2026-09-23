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下游居民1個月撤離4次…警報像放羊的孩子
馬太鞍溪洪災後，花蓮接連出現立霧溪燕子口、萬里溪堰塞湖，下游居民不停疏散，一待就是十天，事後卻未釀災，居民直指「警報頻發就像放羊的孩子，都不知道該不該信」。行政院政委季連成指出，為了避免民眾來來回回，設了警戒值，只要中央氣象署預報二十四小時雨量未達二百毫米，就不發警戒。
今年六月，萬里溪堰塞湖成形，期間歷經巴威颱風、豪雨警戒等，下游的鳳林鎮、萬榮鄉居民，不到一個月歷經四次強制撤離，最後萬里溪堰塞湖自然緩慢溢流。
在林田山周圍的鳳林鎮森榮里就在萬里溪畔，每次發布紅色警戒，廿位老人家就被撤離安置，部分人坐輪椅，只能由兒女或移工照顧，鳳林鎮公所放坐式流動廁所在一樓，讓老人家能搭電梯下樓如廁，在生活上盡量滿足需求，但里民更渴求早日返家。
光復鄉大馬村長王梓安在去年洪災發生兩天前，就主動廣播提醒村民撤離，還挨家挨戶通知，保全全村零死傷，被譽為「村長超人」。他表示，四、五十年前曾歷經兩次水災，讓他警覺，才非常積極通知村民，勸不聽的就祭出災防法五萬到廿五萬元罰則，要求務必離開確保安全。
王梓安說，經過洪災，村民配合度都提高了，但也有民眾撤離到收容所，兩、三天就不耐煩，遇好天氣難免會抱怨。雖然「寧可早撤」，若能更精準預警，就可在安全與民眾生活取得平衡。
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