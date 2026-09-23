馬太鞍溪上游2億噸土砂 挖都挖不完

馬太鞍溪是不穩定的辮狀河川，上游土砂隨時會因降雨往下游運移，只要淤積到一定的土砂量，流路又會改變。去年堰塞湖溢流後，馬太鞍溪主河道淤高三至十二公尺，上游仍有兩億多公噸的土砂，成了懸在下游居民頭上的利劍。

林保署集⽔區治理組長劉忠憲表⽰，⾺太鞍溪原有堰塞湖壩體殘存的⼟砂量仍有二點三六億公噸，若隨著降雨往下游輸送，不只提⾼河道⾼度，也會降低河道的通洪能⼒；原有壩體邊坡殘存的⼟砂仍可能⼤規模坍滑，阻塞河道⽽形成新堰塞湖，「不能掉以輕⼼」。

林保署今年四⽉委託廠商處理上游可能新⽣堰塞湖的邊坡，第⼀階段已於六⽉完成。至於中游河道，目前林保署規畫設置三座臨時性防砂壩，持續施工中。

「河道土砂挖不完，上游持續沖刷下來。」水利署第九河川分署副分署長林弘毅指出，洪災後，林保署統計從治理界點到匯流口有四千萬立方公尺，九河分署今年四月前已疏濬一千八百萬立方公尺，仍有二千二百萬立方公尺。

「對花蓮來講，秋颱是嚴峻的考驗。」林弘毅表示，一般降雨的風險不大，怕的是集中降雨、強降雨或颱風，要是土砂運移至下游，造成河床急遽升高，「即使看得到，也沒辦法去處置它。」去年九月樺加沙颱風大雨讓馬太鞍溪堰塞湖溢流，就是如此。