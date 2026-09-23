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崩完又出現 堰塞湖釀災害鏈

聯合報／ 記者林佳彣王燕華王思慧游昌樺李承穎／專題報導
陽明交大研究室在太魯閣山區等逾五十處，設置微地動監測站，如同大地「聽診器」。記者曾原信／攝影
陽明交大研究室在太魯閣山區等逾五十處，設置微地動監測站，如同大地「聽診器」。記者曾原信／攝影

花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩釀成史無前例災情，但這一年間堰塞湖仍頻頻出現，危機未解，學者分析，堰塞湖形成條件包括易崩塌、河道狹窄，東部多峽谷地形，○四○三地震後，地質強度變得脆弱，也加速堰塞湖生成，且堰塞湖潰決後可能再度成形，成為災害鏈。

農業部統計，一九七九年至今，記錄到壩高逾廿公尺閉塞河道的具風險堰塞湖七十五處，有七十四處是在最近卅三年內形成，去年馬太鞍溪是台灣歷史紀錄中最大的崩塌點，後續接連發生花蓮太魯閣立霧溪（燕子口）、南投合歡溪、加走寮溪及花蓮萬里溪四處堰塞湖。

陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安去年以即時崩塌監測系統，發現馬太鞍溪堰塞湖。他與團隊目前在台灣各地逾五十處設置微地動監測站，包含太魯閣超過十處、馬太鞍溪三處、萬里溪一處，能發揮精準偵測到崩塌發生時間的功能，如同大地「聽診器」。

趙韋安與團隊每兩個月查看太魯閣微地動監測站，聯合報團隊八月隨行採訪；團隊曾在燕子口隧道口裝設微地動儀，若上游潰壩，馬上向下游預警撤離。再搭配水位計觀測水位變化等，從「心跳」震動確認是否崩塌、是否形成堰塞湖。

今年八月三日晚間，即時崩塌監測系統就感應到卓溪鄉山區崩塌，影像辨識約四十二公頃，豐坪溪恐成堰塞湖，所幸兩天後經花蓮分署玉里工作站空拍確認無阻塞、水流正常。但趙韋安說，目前四十一林班坑溝內仍堆積大量砂石，未來若降雨將持續向下游運移，恐造成豐坪溪阻塞形成堰塞湖，距離下游保全戶約十二公里。

趙韋安提到，東部地區多為「山高谷深」的峽谷，加上受地震誘發崩塌機率較高，河道易被崩塌土砂蓋住而產生堰塞湖；單點災害後，會有空間轉移如崩塌，造成堰塞湖，使災害擴大到中下游，且堰塞湖形成後潰了又再成形，變成災害鏈，馬太鞍溪就是如此，接連出現堰塞湖，形成「災害、二次災害、災害鏈」的迴圈機制。

成功大學水利及海洋工程學系教授曾志民表⽰，若能建立⼀套台灣本⼟化的監測與模擬技術，就有機會把⾺太鞍溪災害經驗，轉化成台灣其他⾼風險⼭區可以複製使⽤防災⼯具。

行政院政委季連成直言，台灣山地占百分之七十，很多地方沒辦法上去，例如去年深山形成九千一百萬噸的馬太鞍溪堰塞湖，沒辦法在很短時間解決，後來處置花了近八個月，「應想辦法如何防災跟減災，而不是去挑戰大自然」。

「監控是最好的方法。」季連成說，政府租用高解析度的衛星每天監看，並疏濬河床、增高堤防等，才是解決堰塞湖最好方法。 

【專題】馬太鞍洪災一年了

花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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