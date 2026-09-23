危機難解 馬太鞍建超級堤防…部落大雨仍怕淹

馬太鞍洪災後，水利署建「超級堤防」，縣府也作背水堤，但台灣大學土木工程學系教授游景雲直言，阿陶莫部落、加里洞部落是低窪區，積淹內水仍要靠抽水機協助，花蓮溪淤積也可能造成水流湧高排不出去，未來依然是高風險區域。居民憂心部落每逢大雨就淹水。

兩高規格堤防 工程造價19億元

水利署在馬太鞍溪光復堤段興建高規格堤防，堤頂寬為五十公尺、高約十公尺、長約五五一五公尺，可達馬太鞍溪一○○年洪水重現期保護標準。及在光復、萬榮堤段設置第二道防線堤防，堤頂寬為五公尺、高約八至十公尺、長度約四二八五公尺，水利署希望未來可將漫流的水再導回花蓮溪，兩項工程造價十九億元，預計明年底前完成。

阿陶莫部落位在馬太鞍溪下游，去年洪災雖未造成人員傷亡，但房屋、土地受創嚴重。七十歲劉姓居民說，去年洪水來襲時，家中整棟幾乎遭淹沒，「屋頂都不見了」，之後只能自己花錢整修，今年五月又淹約卅公分，現在只要下大雨，就得盯著水位是否上漲，與其不斷花大筆經費蓋堤防，更希望政府協助遷村，搬到安全地點。

阿陶莫巡守隊長杜龍澄指出，部落真正的風險不只是堰塞湖，而是去年大量土砂下移後，造成馬太鞍溪、花蓮溪河床抬高，加上部分區域施工填土，住宅區反而成為低窪處，一旦內水增加，就可能淹水。

光復鄉阿陶莫部落巡守隊長杜龍澄認為，堤防可能無法真正解決淹水問題。記者曾原信／攝影

阿陶莫遷建 廿多年前就曾討論

加里洞農業觀光人文交流協會總幹事李玉蘭指出，阿陶莫低窪區遷建其實早在廿多年前就曾討論，去年洪災後再度被提出。如今幾次大雨讓居民更清楚，「有災就撤離」並不能解決長期風險，支持遷建的意願已相當高。

游景雲指出，以馬太鞍溪過去的水文分析，一○○年流量每秒二千多立方公尺，如今高規格堤防設計初步檢算流量四至五千立方公尺，通洪量遠大於一○○年，甚至達二百年高防護標準；光復市區現階段問題在於排水系統重建或改建前，內水還是可能造成淹水。

土砂堆下游 四個月就二百萬噸

游景雲說，上游持續沖刷一定程度的土砂量，首要淤積之處就在馬太鞍溪沖積扇頂的明利村，五至八月資料顯示已堆積二百多萬噸；馬太鞍溪、花蓮溪匯流口也是另一個可能淤積點，恐造成附近支流、區域排水能力受阻，衍生更多問題。