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洪災周年／1把利劍仍懸在光復心上 重建路迢迢

聯合報／ 記者王燕華林佳彣王思慧游昌樺李承穎／專題報導
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街，多數房屋都成了廢墟。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街，多數房屋都成了廢墟。記者曾原信／攝影

馬太鞍堰塞湖洪災屆滿周年，這場災情帶走十九位光復鄉民性命，迄今仍有五人失聯。一年來家屬聲聲呼喚，仍苦尋不著家人，活下來的人聽到雨聲就怕，傷痕難癒，七百多公頃良田覆滅，產業無法復甦；且堰塞湖一年來仍不斷成形，居民提心吊膽成日常，光復鄉重生之路迢迢。

南北人車才接近光復，手機就傳來急促告警聲，「萬里溪堰塞湖目前穩定溢流，惟仍有不確定性風險」訊息跳出，讓人心頭一驚，車行過馬太鞍溪鋼便橋，寬廣河床重型機具進進出出，趕工中的「超級堤防」堆疊比橋還高。

淤土塵害 在家都要戴口罩

走進光復鄉市區，老字號麵包店不見了，取而代之是散發香味的洗衣店，街角也新開一家飲料店，看似煥發新氣象，但當初重災區佛祖街仍覆滿大量淤土，每當大風揚起，粉塵吹入市區，讓人皺眉掩鼻，彷彿提醒著去年滅鄉那日的光景。

家住光復車站附近的八十八歲光復居民陳連順，與八十五歲妻子結褵超過一甲子，夫妻倆在洪災過後，持續對抗空氣中瀰漫極其微小粉塵，他們時不時都要擦桌子、打掃家裡，在家都要戴口罩防護。

陳連順搖頭哽咽說，妻子疑似長期吸入粉塵，起初以為是感冒，咳嗽許久未癒，從診所轉往大醫院，僅一個多月就離世；髮妻六月逝世迄今，他每每看著照片就悲從中來，晚上習慣開燈等她回家。

光復鄉災後充滿土石粉塵，陳連順的妻子疑因此過世。記者曾原信／攝影
光復鄉災後充滿土石粉塵，陳連順的妻子疑因此過世。記者曾原信／攝影

轉作雜糧 老農大嘆學不來

一年來仍有五人深埋淤泥。父母失聯至今的家屬林靜宜自費上百萬「挖土尋親」，挖掘行動預計堅持到母親十一月生日，也盼政府能再派重機具協助開挖。她淚訴，自己曾試著用棉被蒙住口鼻感受無法呼吸，一想到父母可能被泥沙覆蓋無法重見天日，就充滿煎熬與不捨。

以農立鄉的光復有七百多公頃良田覆滅，淤土是不透水的「果凍土」，偏鹼性欠缺地力，灌溉系統又遭破壞無法種水稻，在三大困境下，短期只能轉作雜糧。七旬老農嘆，種稻幾十年，如今真的學不來。

等待重建 災民蝸居中繼屋

數千災民有人蝸居十坪大中繼屋等待家園重建，也有部落居民盼望暫時遷居到安全處所，農民期待復耕，有些長者已經撐不住，決定關掉經營幾十年的老店退休。

儘管當初蓄滿高達九千一百萬公噸的堰塞湖已經消滅，水利署加緊在馬太鞍溪光復堤段興建十公尺高、堤頂寬五十公尺、逾五公里的高規格堤防，守護光復鄉，但上游兩億多立方土砂仍難清除，如一把利劍懸在所有光復人心上。

堰塞湖不斷成形也讓災民喘不過氣，陽明交大副教授趙韋安發現，前年四○三地震影響東部地質，加速崩塌，造成堰塞湖生成。預防災害真正關鍵是「及早發現」，加速發展各部會發現堰塞湖的能力，爭取更多應變時間，也建議建立分級管理機制，依蓄水規模及潛在影響程度採取對應的監測與應變措施。

【專題】馬太鞍洪災一年了

花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉 洪災

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