洪災周年／「恩澤光復」高掛辦公室 季連成：提醒他要「苦民所苦」

馬太鞍溪堰塞湖洪災周年，花蓮光復災民的生活逐漸地回復如常。走進行政院政委季連成辦公室，映入眼簾是一面花蓮縣議長張峻與光復鄉14個村長去年10月聯名致謝的「恩澤光復」匾額，高掛牆上更是提醒他，救災、防災工作要「苦民所苦」、「人溺己溺」。

季連成談及辦公室這面「恩澤光復」匾額，光復鄉融合漢人、客家人和原住民，他們在救災過程裡，發揮「愛鄉、愛民、愛家鄉、愛自己的民眾、愛自己的家園」的心境來投入，自己非常欽佩。季也特別感謝50萬人次的鏟子超人，以及機械、醫療、義煮團等志工。

去年9月23日災情過後，經濟部次長賴建信接任中央災害應變中心前進協調所總協調官，30日行政院拉高總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任。翌日，季連成首次主持記者會，並宣布多項「新政」，加速救災腳步，整合中央和地方的救災效率。

「我是一個非常有使命感的人」，季連成認為，國家安全、防災工作不能有意識形態，也不能有政黨之分，完全按民眾需要為最高指導原則，如果摻雜很多政治在裡面，這工作是做不了。他強調，不僅要一視同仁，而且要盡最大能力跟力量來快速地解決，政府在乎的是民眾在很短時間要恢復到正常的生活型態。

季連成直言，救災、防災工作要有「苦民所苦」和「人溺己溺」的心境。若覺得無所謂，救災、防災的作為就打折扣；這種心境不存在的話，即便有專業也做不好。「防災工作沒有做得最好，只有更好」，堤防做了但是高度不夠、強度不夠，大水一來就把堤防沖走，跟沒做是一樣的。

洪災周年將至，季連成到花蓮次數超過10次，不只防災演講，也有掌握復原重建進度、檢視防災工作。他說，尤其是萬里溪堰塞湖形成以後，去了2、3次看防災工作做得如何，包含西寶大橋、萬里溪大橋、箭瑛大橋、中興大橋等狀況，希望能平安地度過。

今年國家防災日9月16至18日在台東縣、花蓮縣登場，季連成也前往視察防災演練。

他希望，大家能夠了解萬里溪堰塞湖或未來的天然災害等大自然襲擾，每天都要提高警覺，「防災工作就是減災工作」，讓民眾在真正災害來臨時是不是能夠很安全，「安全才是最重要，個人安全才有家庭安全、才有社會安全。」