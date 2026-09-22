洪災周年／如果重來一次…季連成揭兩大作法保護光復鄉

面對極端天氣與高山堰塞湖的嚴峻挑戰，如果馬太鞍溪堰塞湖重來一次，曾任救災要角的行政院政務委員季連成直言，「我們可以做得更好」，會將河道疏濬工程再加深，並將原本約5公尺高的兩側堤防再加高2公尺，就能避免洪水溢過堤防沖入光復鄉聚落。

「人應該要想辦法如何防災跟減災，而不要去挑戰大自然」，季連成不諱言，如果深山形成9100萬噸堰塞湖，是沒辦法在很短時間解決，全世界也沒有一個國家能夠做得到，換個角度來看，落實防災工作，災害發生就會降低，也就是減災。一開始只想解決堰塞湖，而忽略防災工作，有點本末倒置，「我重視防災工作勝於一切。」

季連成以尼泊爾西藏洪災為例，4000多萬噸堰塞湖比9100萬噸的馬太鞍溪堰塞湖小，造成災難那麼大，與防災工作是否落實有關。「我們防災工作做得落實」，以水位探測器、衛星、無人機的監控堰塞湖；第二，馬太鞍溪經過多年濬深工程，它的水道、河床深度是有一些容納性；第三，台灣很早就做堤防。

隨著馬太鞍溪洪災周年，季連成如今回憶「可以做得更好」，大家知道防災工作重要，但沒讓專業的人來做專業的事，他深感防災的專責工作做得不夠，因此回來第一件事情就是著手修正災防法。「馬太鞍溪經驗裡面告訴我們，台灣防災工作的確在全世界首屈一指，做得比日本還好，仍然不足的地方要先從源頭改變。」

不僅如此，還要加強各縣市政府防災工作。季連成認為，防災演習要改變以往模式，加長每個縣市災防演習時間成兩天，一天兵棋推演、一天實際演練，而不是一小時、兩小時，大規模的疏散撤離一定要務實地來做。

今年6月萬里溪堰塞湖生成，季連成指出，政府從開始的監控一直到疏散撤離，都做了一套很完整的演練。包含水位探測器從1個、2個到4個；無人機每天從早飛到晚大概10次，監控水位、山壁崩落的狀況；在萬里溪河床加裝測震動的儀器；在萬榮鄉、鳳林鎮多次疏散演練。

保全戶部分，季連成說，如果溪流上面有堰塞湖，政府會用電腦模擬氾濫範圍多廣，再畫定警戒區域內保全戶，並一家家調查。他以萬里溪堰塞湖的便民作法為例，600萬噸水若全部傾洩下來，大概40至50分鐘到西寶大橋，希望民眾50分鐘之內能疏散撤離。

他說，再者為了避免民眾來來回回，也設了一個警戒值，只要中央氣象局沒有預報24小時200毫米雨水，就不會發布警戒，如果高於200毫米會先發布黃色警戒並預防性撤離，12小時200毫米以上則發布紅色警戒並強制性撤離。「只要雨勢低於200毫米，我們會讓民眾回去。」

「為什麼我們不去處理堰塞湖源頭？」季連成說，台灣是多山的國家，山地占70%，很多地方是人沒辦法上去的。「按照兩個堰塞湖的經驗，監控是最好的方法」，如果第3個堰塞湖在高山上形成，政府一樣會丟很多水位探測器，每10分鐘監控一次水位，也要疏濬河床、增加堤防，三者是解決堰塞湖最好的方法。

季連成認為，可把一般山丘、中度高山1000至2000公尺之間、2000公尺以上形成的堰塞湖做區隔，不同區所產生的堰塞湖，採取不同作為。在現在科技，發現堰塞湖是非常容易的事，政府都有租用國的高解析度的衛星，每天看得到經過台灣上空的衛星圖，「重點是發現堰塞湖之後，怎麼採取防範作為比較困難。」