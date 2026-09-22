花蓮馬太鞍部落青年再陳情 陳金德允設專責窗口強化溝通

行政院政務委員兼「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」執行秘書陳金德，今天前往花蓮光復鄉視察重建進度。現場有十多名部落青年到場陳情，重申昨赴行政院提出的訴求，陳金德當場回應表示，中央將持續秉持「以人為本」原則推動重建，陪伴部落共同面對復建挑戰。

針對部落參與及溝通機制，陳金德表示，過去一年中央協調會報在地方說明會及行政院擴大協調會報中，邀請部落代表參與討論；經濟部水利署、農業部林業及自然保育署及交通部公路局等單位在工程施工前，也都透過說明會向居民說明計畫內容，並安排族語老師協助翻譯。

陳金德指出，復原重建官方網站持續公開各項工程進度與資訊，設於光復車站旁的行政院復原重建工作站，也每天受理居民意見與陳情案件，至今累計受理199件、已結案140件。對於部落青年認為溝通不足，他當場指示由原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、行政院公共工程委員會副主委李怡德擔任溝通窗口，持續接收部落意見。

在重建規畫方面，陳金德表示，中央已導入成功大學及中興工程顧問等專業團隊參與復建工作，其中，成功大學已在當地成立科學工作站，建置流域水砂運移模擬、堰塞湖潰決風險推演及數位決策支援平台；中興工程則協助水利、防洪、農業及產業整體規畫，透過跨領域合作提升災後重建韌性。

針對部落關心的土地徵收議題，陳金德表示，北岸部分目前僅針對河川治理線範圍內土地辦理協議價購意願調查，必須與地主達成共識後才會進行價購，「絕不會採取強制執行」。至於南岸農業重災區，因土地積砂嚴重、短期內難以恢復耕作，政府將朝防洪治理及整體復育方向推動。

對於部落要求重建工作應充分尊重原住民族意見及諮商程序，陳金德指示各部會辦理重建工作時，務必與部落充分溝通，並由原民會依原住民族基本法確認相關法定程序與適用方式，兼顧實際需求與部落權益。

另外，針對阿陶莫部落及加里洞部落遷村訴求，陳金德表示，將請花蓮縣政府彙整居民意見及實際需求，再由原民會進一步評估研議。

陳金德強調，馬太鞍溪永久橋復建、河道清淤、堤防工程、堰塞湖監測、搶災便道及農業復耕等工作均依進度推動中，中央將持續與地方合作，推進各項重建工程，協助災區邁向安全、宜居及永續發展。