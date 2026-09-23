採訪側記╱記者重回光復鄉 給災民一封信：希望走過苦難一切安好

倏忽一年。

洪災過後，我已經數不清楚幾次來到光復災區，為了周年報導再度踏上這片滿是傷痕的土地，心情還是沉重。

還記得災後第一天趕到光復市區，火車站前的中正路，「正一百貨」是極少數還開門營業的店家，但店內四處是泥巴，商品四散、貨架倒伏，顯然也被洪水蹂躙過，泥流淹到一層樓高，房屋幾乎滅頂。

買了雨鞋、雨衣，小心翼翼踩過積水和淤泥，步行經過中正路、中山路幾條最熱鬧的商圈，街頭不時可見像不規則積木三三兩兩疊成一堆的泡水車，家戶門前泡爛的家具、家電、衣物堆得老高，光復人沒時間抱怨，有人拿著水管沖洗家門，有人忙著清理泥巴，每個人都忙著把自己的家、自己的生活，從泥濘裡搶救回來。

花蓮光復鄉中正路上，去年馬太鞍溪溪水溢流時，整條馬路都被泥流淹沒，一個貨櫃被洪水推擠到便利商店前，與受困車輛堆疊在一塊。圖／聯合報系資料照、記者曾原信攝影

最繁忙的中正路，去年馬太鞍溪溢流時，整條馬路都是淤泥和受困車輛，現已恢復原有車道。圖／聯合報系資料照、記者曾原信攝影

鏟子超人清走了淤泥 居民住家卻仍訴說洪水痕跡

洪災帶來的不只有苦難。來自全台數以萬計的超人們，拿著鏟子、穿上雨鞋，走進陌生的小鎮，沒有太多言語，只是一鏟一鏟幫忙清泥。台灣人的愛與善良在小鎮閃閃發光。

周年再訪，商圈店面多半都已恢復營業，還有些重新粉刷過，但仔細一看，牆面印著淺淺水痕悄悄訴說著一年前的遭遇。一位在地居住數十年的受訪者說：「看似我們好好的，不代表我們是好的」

路走到底，轉個彎進入佛祖街，一條路隔開兩個世界。兩旁堆起高高土堆，有的用帆布、輪胎覆蓋著，路旁間或有著零星錯落的農舍，屋旁看不到翠綠稻田，除了幾台挖土機或是重機具，這裡沒有車輛、沒有人聲，這裡是寂靜的異世界。

花蓮光復鄉佛祖街上三姐妹家，去年被馬太鞍溪洪水淹沒，一年後仍在清除房舍週邊淤泥。圖／聯合報系資料照、記者曾原信攝影

回不去的佛祖街 回不去的家

攝影記者拍下吳家三姊妹的屋舍，感情甚篤的她們退休後相約攜手來到光復打造夢想家園，佛祖街上相近的三棟透天厝，原本承載著她們退休後的生活，卻被洪水淹得只剩屋頂。一年後，房子被挖出來了，只是，她們已經回不了家。

採訪過程中，這樣的畫面不斷出現，多處農田也都是寸草不生，猶如荒地，有些地方已經恢復，有些地方仍停格在災害那一天，例如，保安寺週邊全被泥流淹沒，水深過漆，現已重回往日光景。

保安寺週邊全被泥流淹沒，水深過漆，現已重回往日光景。圖／聯合報系資料照、記者曾原信攝影

空拍看見前後對比 馬太鞍舊橋被拆 新橋趕工

從空拍對比照片也能看見一年來的變化。曾覆滿灰泥的光復商工，操場已經重見天日，原本災情慘重的光復市場周邊，車輛來來往往，市區不再只有淤泥，空地逐漸長出綠意，馬太鞍溪斷橋已被拆除，新的大橋正如火如荼趕工中。

一年了，光復人還好嗎？走過苦難，希望你們一切安好。

光復商工操場及週邊住宅，去年被馬太鞍溪溢流河水淹沒，現已重回往日街景。圖／聯合報系資料照、記者曾原信攝影