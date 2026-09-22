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馬太鞍溪上游仍堆2.6億立方土砂 成大設高含砂監測系統掌握土砂風險

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
成功大學防災研究團隊今天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。圖／成大提供
成功大學防災研究團隊今天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。圖／成大提供

馬太鞍堰塞湖洪災將滿一周年，雖然上游堰塞湖已消失，但河道內仍堆積約2.6億立方公尺土砂，未來若遇豪雨或地震，仍可能發生崩塌甚至形成新的堰塞湖。國立成功大學防災研究團隊今天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。

成大團隊調查發現，災後河川即使未逢豪雨，水中泥沙濃度仍維持偏高水準，洪災發生約100天後採集的水樣顯示，平時泥沙濃度曾高達93g/L，相較災前每公升僅數公克，顯示流域內仍存在活躍的土砂移動現象；至於豪雨期間究竟有多少土砂遭沖刷並輸送至下游，仍有待持續監測釐清。

計畫主持人、成大水利及海洋工程學系主任董東璟表示，這套監測系統由成大近海水文中心自主研發，專為馬太鞍溪災後可能出現的超高泥沙濃度水流設計，系統結合光學與聲學兩種監測技術，光學感測器透過紅外線散射原理量測水中懸浮固體濃度；聲學感測器則利用超音波傳播速度、能量衰減及反射特性，推估泥沙濃度與密度。

董東璟表示，光學與聲學設備量測上限分別可達約500g/L及800g/L，可因應高含砂洪流環境需求，提升監測資料的完整性與可靠度。

團隊指出，未來透過長期累積水砂資料，可掌握降雨後泥沙何時快速增加、濃度最高可達何種程度，以及單場豪雨究竟會將多少土砂搬運至下游等重要資訊，並進一步結合降雨量、河川流量及懸浮泥沙濃度資料，建立三者間的關聯模型，分析極端事件下的土砂來源與供應機制。

成大表示，相關成果除可應用於高泥沙洪流預警與橋梁安全管理外，也能作為人工智慧模型訓練基礎，未來發展本土化高含砂水流自動監測站及相關預警技術，提升災害應變能力。

成功大學防災研究團隊今天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。圖／成大提供
成功大學防災研究團隊今天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。圖／成大提供

成功大學防災研究團隊今天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。圖／成大提供
成功大學防災研究團隊今天在鋼便橋設置「泥沙濃度自動化監測系統」，盼透過長期、連續觀測，建立本土化堰塞湖及高含砂洪流監測預警機制。圖／成大提供

馬太鞍溪 成大 風險 花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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