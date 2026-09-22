洪災周年／「超級堤防」難擋阿陶莫部落淹水危機 居民喊遷村

阿陶莫部落位在馬太鞍溪下游，去年9月23日堰塞湖洪災雖未造成人員傷亡，但房屋、土地受創嚴重。住在堤防旁的劉大哥說，去年洪水來襲時，家中整棟幾乎遭淹沒，「屋頂都不見了」，之後只能自己花錢整修，今年5月又淹進約30公分，現在只要下大雨，就得盯著水位是否上漲。

「先跑為妙！」劉大哥說，只要看見水勢不對，晚上也得撤離；他認為如今水流方向、地貌與災前不同，部分洪水可能從側面及後方灌入，若只在馬太鞍溪一側築堤，未必能完全阻擋。

他說，房子才整修好，若再來一次，年紀大了根本無力重建，與其不斷花大筆經費蓋堤防，他更希望政府提供遷村選項，協助居民搬到安全地點。

阿陶莫巡守隊長杜龍澄則指出，阿陶莫目前真正的風險，不只是堰塞湖，而是去年大量土砂下移後，造成馬太鞍溪、花蓮溪河床抬高，讓部落內水難以排出。原本地勢有坡度，水可順勢排走，但災後河床墊高，加上部分施工區域填土，住宅區反而成為低窪處，一旦內水增加，就可能回淹住家。

他說，部分排水設施目前甚至形成封閉狀態，水若無法迅速排出，就會往住宅區積。即使部落沒下雨，只要山區降雨，上游水量仍可能迅速增加，因此居民不能只看當地天氣判斷安全。

李玉蘭回憶，今年8月24日大雨時，巡查羅莫溪發現水位原本約五成，1個多小時後再看已接近九成，部落隨即啟動災害應變中心，通知低窪住戶及長者撤離，並聯絡公所、NGO及地方民代協助。因擔心第一避難點無法開放，也啟動備案，將地勢較高、距離部落較近的長老教會作為第二疏散點，所幸雨停後水位迅速下降。

李玉蘭說，過去雨下得再大，也很少出現如此高的水位，如今短時間降雨就可能迅速回堵，主因是下游河床抬高，內水必須等到更高水位才能排出去。這也讓部落逐漸認清，風險已不只是堰塞湖。

為降低風險，部落成立巡守隊，持續巡查瑪達那溪、羅莫溪、利哈岸溪等支流及施工區排水狀況，發現土砂、雜物阻礙水流就通報處理。不過杜龍澄表示，巡守隊經費僅支撐到8月底，青壯年又有人力及生計壓力，後續只能利用工作之餘自發巡查。

他說，巡守隊員不少本身就是受災戶，不希望家園再次受到傷害，但長期處在「下一場雨會不會又淹」的不確定中，居民難免疲憊、低迷，甚至每逢雨勢較大就難以安心入睡。

李玉蘭指出，阿陶莫低窪區遷建其實早在20多年前就曾討論，去年洪災後再度浮現。如今幾次大雨讓居民更清楚，單純「有災就撤離」並不能解決長期風險，因此低窪區住戶支持遷建的意願已相當高。

部落希望「離災不離鄉」，初步構想是在已廢校20年的東富國小北側尋找遷建地點，李玉蘭說，東富國小海拔約100公尺，位置相對較高，可望兼顧安全及原有生活圈，也能減少長者離開熟悉環境的不安。

東富國小目前已作為避難據點，但原有教室老舊，插座不足、缺乏冷氣及風扇，長者避難時仍有不少不便。李玉蘭說，協會盼把東富國小打造為「平災轉換」基地，平時作為部落文化、農業及社區使用，災害時則轉為避難、物資及應變中心。

目前原民會已委託單位進行先期規畫，部落也持續參與，李玉蘭表示，遷建相關陳情已送至行政院、原民會、花蓮縣政府及光復鄉公所，希望中央與地方正視小部落的需求。

她說，重建家園固然重要，但在災後地貌及水文條件已改變的情況下，更重要的是讓居民不用每逢下雨就擔心撤離，「我們要的是一個更安全的居住環境」。

阿陶莫部落周邊災後堆起來的砂石。記者曾原信／攝影

阿陶莫巡守隊長Tali Fono。記者曾原信／攝影