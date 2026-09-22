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洪災周年／妻子躲過大水卻難逃粉塵 老翁獨守微光「多希望她入夢」

聯合報／ 記者林佳彣王燕華王思慧／專題即時報導
光復鄉居民陳連順與妻子去年度過大水，但災後全鄉充滿土石粉塵，妻子疑因此過世，迄今哀傷不已。記者曾原信／攝影
光復鄉居民陳連順與妻子去年度過大水，但災後全鄉充滿土石粉塵，妻子疑因此過世，迄今哀傷不已。記者曾原信／攝影

洪災一年後，花蓮光復鄉佛祖街仍大量粉塵隨風飄散，瀰漫空氣裡，本報記者去年關心一對8旬夫妻的災後復原狀況，也幫忙登記家具，今年再次登門拜訪，應門的卻只剩先生一人，原來髮妻雖躲過大水，卻疑因吸入大量粉塵，幾個月前離世，思念如絲的他每天開燈等候，希望另一半能入夢相見。

去年9月23日洪災重創光復鄉，災民家園重建之路依然不易，生活起居的桌椅、餐桌等家具全被泥水毀壞，得要重新添購或找尋二手物。本報記者10月中旬拜訪80多歲陳連順先生伉儷，夫妻倆結褵超過一甲子，妻子蔣小姐回憶洪災餘悸猶存，更指著家裡牆上的水淹高度，家具幾乎都泡水沒法用。

蔣小姐說，之前得知光復鄉公所前有載滿家具的卡車來，趕快去排隊搶，最後也請人幫忙載桌椅回家，迄今陸續獲贈一些桌椅，仍缺吃飯桌、不怕水的鐵架和衣櫥，目前衣服只能放在塑膠袋裡。

聽聞記者提及可以上網登記所需家具時，蔣小姐直呼「有可以登記哦？你可以幫我登記？我就不知道啊！」也感嘆年紀大，不懂網路，最後在記者協助下完成登記。

時隔將屆一年，重災區佛祖街大量粉塵隨風飄散，瀰漫光復鄉大街小巷的空氣裡，揚塵讓空氣品質嚴重惡化。記者8月中旬回到光復，再次來到陳先生住家，多扇鐵門只開了1扇，原來是因為空氣中瀰漫極其微小的粉塵，他們時不時都要擦桌子、打掃家裡，甚至在家都會戴上口罩防護。

「剩我一個...」，陳連順感嘆，妻子疑似長期吸入粉塵，起初以為是感冒，咳嗽許久未癒，從診所轉往大醫院，僅僅一個多月就離世。髮妻6月逝世迄今，他哽咽地說，每每看著照片就悲從中來，晚上都會開燈等她回家，希望能進入夢鄉看看自己。

行政院政委陳金德指出，重災區目前有淤土，加上河道疏濬與重建工程等重型機具及砂石車於運輸動線頻繁進出，造成揚塵疑慮，並易將泥沙帶入公路及鄰近道路。水利署與公路局已督促廠商落實工區及運輸動線抑塵措施，包括車輛出場前清洗輪胎、工區定時灑水等。

此外，環境部也積極協助花蓮縣政府、光復鄉及鳳林鎮公所租購洗街車與洗掃街車等專業設備，並由地方環保局加強機動巡迴清掃與路面稽查。

光復災民8旬蔣小姐（左）與先生陳連順（右）結褵超過一甲子，去年<a href='/search/tagging/2/馬太鞍' rel='馬太鞍' data-rel='/2/242073' class='tag'><strong>馬太鞍</strong></a>溪洪災過後一個月期間，不只排隊搶二手家具，也陸續獲贈一些桌椅。聯合報系資料照
光復災民8旬蔣小姐（左）與先生陳連順（右）結褵超過一甲子，去年馬太鞍溪洪災過後一個月期間，不只排隊搶二手家具，也陸續獲贈一些桌椅。聯合報系資料照

光復鄉居民陳連順與妻子去年度過了洪災，髮妻今年過世，如今他每晚都會開燈等她回家，希望能入夢看看自己。記者曾原信／攝影
光復鄉居民陳連順與妻子去年度過了洪災，髮妻今年過世，如今他每晚都會開燈等她回家，希望能入夢看看自己。記者曾原信／攝影

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