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洪災周年／「鏟子超人讓我勇敢走下去」她要把祖先之地種回來

聯合報／ 記者王燕華林佳彣王思慧游昌樺／專題即時報導
邦查農場在災害後全毀，如今正逐步復育。記者曾原信／攝影
邦查農場在災害後全毀，如今正逐步復育。記者曾原信／攝影

馬太鞍溪的水數百年來潺潺流灌，滋養著光復鄉馬錫山腳下的廣袤良田，也是馬太鞍溪的水，一年前夾雜黃泥土砂衝破堤防，用厚厚泥巴裹住田地無法呼吸。

邦查農場曾是當地守護原生旱稻及保種的重要基地，受到洪水重創後幾近全毀。農場主人蘇秀蓮表示「鏟子超人的支持讓我有勇氣繼續走下去」，但自己如今也成了「千萬『負』翁」，她從荒蕪田間看見老祖先的智慧，她還有夢，希望把田種回來。

光復災區將近800公頃農地受災，其中約半數淤土太深，已經不適合再耕種，剩下的一半，也因為覆蓋不透水的果凍土、偏鹼性欠缺地力，灌溉系統又受到重創，短期難以復耕。

有些炙熱的8月天，聯合報採訪團隊來到邦查農場，蘇秀蓮帶著團隊來到佛祖街重災區，爬上高高土堆，手指比畫遠方一大片毫無生氣的灰色土地說，「這裡就是我的田」。

蘇秀蓮是天生的農人，從小就展現辨識植物的天賦，總能在荒煙蔓草中一眼瞧見剛冒出頭的可食野菜和各式植物。2008年在馬太鞍溪邊創立農場，洪災襲來前的5年，她正展開阿美族古稻品種的復育保種，努力守住祖先的糧食與文化。

這場大水將她大半輩子的努力近幾沖毀，曳引機、色選機等農用機具隨水流走，大片田地被厚土掩埋，唯一從漫淹淤土間搶救成功的，是一株鹿角蕨。

田裡都是土，她一度不知道該如何是好，幸好一批一批鏟子超人湧入幫忙，好不容易清出部分，還能耕作的3點多公頃土地，將近三分之一是還沒修復的溫室，還有1.2公頃鄰近佛祖街，因泥巴達半層樓高，已經無法再耕作。

「鏟子超人的支持讓我有勇氣繼續走下去」，蘇秀蓮被太陽曬得黝黑的臉龐，露出一絲笑容。

她回憶，當時鏟子超人蜂擁而來，原本想清辦公室就好，但超人們又主動爭取清理溫室，農地一點一點清出來，不過她估算，可能要灑上10噸有機質才能恢復地力，3年內大概很難恢復以往的耕作模式，農場短期透過養雞來輔助營運，也試種玉米、青蔥，還有可以萃取精油的香草植物。

蘇秀蓮隨手抓起一把土塊，手指輕搓兩下，瞬間成為灰色細砂從指縫滑落。她說，從小習慣打赤腳做農，因為踩土很舒服，但洪災帶來的土不一樣，下雨天變成軟軟的果凍，一踩就陷下去，好天氣則硬得像水泥，「會刺痛你的腳」，現在只能乖乖穿上雨鞋。

洪災將滿1年，許多像蘇秀蓮一樣的農人還在掙扎求生存，經濟負擔卻已悄悄回到肩頭。

「我是千萬『負』翁，負債的負」，蘇秀蓮說，因購買農機具等辦貸款，還有幾百萬元要還，災後政府提供展延一年免收利息，她去年10月、11月去辦，最快下個月可能就要恢復繳利息，但如今收入僅及原本1、2成，生活都有點不夠了，「不知道繳不繳得出來。」

洪流掩埋土地，卻沒有淹沒她的夢想。蘇秀蓮發現「老祖宗的智慧有其道理」，就算田間一片荒蕪，卻有原生種的豆類、野菜自己發了芽，好多人跑來摘野菜；油芒、紅藜等不需要水極具抗旱韌性，也很適合在光復種植。

她今年初已經重新種下一批保種作物，還計畫將災後無人承租的土地租下來，與社區合作串聯，推出共享的產品，「如果不趕快重建它，會讓人覺得這個地方（光復）好像有點被放棄了」。

邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮手上拿著的是去年被洪水沖來的鹿角蕨，在災後成功活了下來，也給了她希望。記者曾原信／攝影
邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮手上拿著的是去年被洪水沖來的鹿角蕨，在災後成功活了下來，也給了她希望。記者曾原信／攝影

邦查農場曾是當地守護原生旱稻及保種的重要基地。記者曾原信／攝影
邦查農場曾是當地守護原生旱稻及保種的重要基地。記者曾原信／攝影

邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮表示，許多農田仍無法耕種，土壤仍然充滿雜質。記者曾原信／攝影
邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮表示，許多農田仍無法耕種，土壤仍然充滿雜質。記者曾原信／攝影

邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮盼望能夠重新種植傳統旱稻。記者曾原信／攝影
邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮盼望能夠重新種植傳統旱稻。記者曾原信／攝影

邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮表示，許多農田仍無法耕種。記者曾原信／攝影
邦查農場經營者蘇秀蓮，災害後不斷修復農田及保種，蘇秀蓮表示，許多農田仍無法耕種。記者曾原信／攝影

鏟子超人 洪災 祖先 花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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