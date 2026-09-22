洪災周年／堰塞湖不斷成形...直擊學者深山裝「大地聽診器」揭秘

去年9月23日 馬太鞍 堰塞湖 洪災後，一年來仍不斷有堰塞湖成形，陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安指出，東部多峽谷地形，403地震後，地質強度變得脆弱，也加速堰塞湖生成，「除了主動盤點全台可能發生堰塞湖之處，政府更該進步的是，加速發展各部會發現堰塞湖的能力」。

趙韋安關注台灣地質災害逾10年，去年7月透過他率領地表過程地動監測研究室的即時崩塌監測系統，成為發現馬太鞍堰塞湖的第一人。趙與團隊目前在台灣各地逾50處災害潛勢區設置微地動監測站，包含太魯閣布洛灣等超過10處、馬太鞍溪3處、萬里溪1處，能發揮精準偵測到崩塌發生時間功能，如同「大地聽診器」。

10月太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌形成堰塞湖，經機具開挖後潰決。趙韋安與團隊至今每2個月從新竹驅車前往查看微地動監測站，今年趕在8月下旬沙德爾颱風逼台之前進山確認狀況，聯合報採訪團隊隨行。

團隊在燕子口隧道口裝設微地動儀，當上游天然壩潰決時，得以趕緊向下游的人通報並預警撤離。政府可以再搭配水位計觀測水位變化等，才能知道像「心跳」的震動是否有崩塌、甚至形成堰塞湖。

趙韋安點出太魯閣容易被發現有天然壩原因，是太管處與東分局太魯閣段每日路巡，另外，該區具有網路通訊能力且人車可達，容易進行相關壩區水位監測、壩體幾何調查、降挖引流工程及微地動潰決洪水預警作業，但馬太鞍溪壩區位置則是沒有這些條件，「燕子口和馬太鞍溪是完美的對比。」

相較於馬太鞍溪崩塌面積500百公頃，燕子口崩塌面積僅0.54公頃。趙韋安指出，「堰塞湖形成條件在於崩塌規模大小，以及河道是否屬於狹窄等狀況」；東部地區多為山高谷深的峽谷地形，加上受地震誘發崩塌的機率較高，河道容易被崩塌土砂蓋住而產生堰塞湖。

趙韋安直言，儘管東部是變質岩區，岩石強度比起沉積岩來得強，但地震過於頻繁而加速裂隙發育，使得水容易沿著裂隙通道至滑動面，因孔隙水壓上升降低有效正應力而發生崩塌。

他說，403地震確實影響東部地質強度也加速地質災害如崩塌、堰塞湖發生，包含太魯閣砂卡礑溪、蘇花公路石公溪，以及花東縱谷由北至南為木瓜溪和、萬里溪和馬太鞍溪、豐坪溪等都是重要關注區域。

「災害、二次災害、災害鏈」，趙韋安解釋，單點的災害發生後，災害會有空間轉移如崩塌造成堰塞湖，使得災害擴大到中下游，目前萬里溪堰塞湖就是這狀態，也因迴圈機制，堰塞湖形成後潰決又可能成形，變成災害鏈，馬太鞍溪就是如此，接連出現堰塞湖。

「真正關鍵點是『發現』」他認為，政府更該進步的是，加速發展各部會發現堰塞湖的能力，爭取更多的應變時間，另外資訊整合通報、監測布局等SOP的建立，更是至關重要的課題，「每項監測及調查技術都有其功能，就待政府機關進行跨域整合。」

不是每個崩塌都會形成堰塞湖，而崩塌後形成蓄水區域時，其風險程度也會因蓄水規模、河道地形及下游環境等條件而有所不同。

趙韋安建議，未來相關權責機關可研議建立分級管理機制，依蓄水規模及潛在影響程度採取相呼應的監測與應變措施，以及建立堰塞湖、深潭如何區分的準則。

林保署集⽔區治理組長劉忠憲說，只要發現崩塌地出現蓄⽔狀況，林保署⼀定會先列管處理，並成立應變⼩組調查，透過初步風險評估，了解蓄⽔量對下游的影響；若風險評估對下游影響輕微且可控，將會解除列管。已委辦評估透過蓄⽔量數值的訂定或其他機制來認定是否為堰塞湖的可⾏性。

0403地震過後，太魯閣國家公園因目前仍多受損無法通行，陽明交大副教授趙韋安（左一）率領地表過程地動監測研究室常常涉險進入研究。記者曾原信／攝影

太魯閣國家公園因0403地震，多處邊坡有滑落風險，陽明交通大學地表過程地動監測研究室於這些高風險區域設置邊坡滑落監測儀器。記者曾原信／攝影

太魯閣國家公園因0403地震，目前仍多受損無法通行，陽明交通大學地表過程地動監測研究室常常涉險進入研究。記者曾原信／攝影

站在原本立霧溪燕子口堰塞湖壩體旁，受崩塌影響的立霧溪水現況依然混濁。記者曾原信／攝影

陽明交大副教授趙韋安與團隊目前在台灣各地逾50處災害潛勢區設置微地動監測站，能發揮精準偵測到崩塌發生時間的功能，如同大地「聽診器」，此處為太魯閣布洛灣的微地動監測站。記者曾原信／攝影