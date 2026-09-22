災區醫療 衛福部加強無人機投藥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重災情，當時交通道路中斷，衛福部啟動視訊遠距醫療，應用無人機送藥。衛福部次長林靜儀表示，未來持續規畫無人機投入救災演練，運送血清、疫苗等醫療用品。花蓮慈濟醫院開發「到院前醫療資訊系統」（ＩＤＭＡＴ），有助醫療溝通，整合跨縣市醫療。

衛福部昨舉辦「守望馬太鞍，泥濘中的微光」新書發表，描述救災故事與心聲。副總統蕭美琴表示，當時除了滿是泥濘的道路和悲傷的鄉親，也看到許多醫療團隊自願進駐，更有鏟子超人塞爆花蓮火車站，發揮專業與慷慨，展現全社會韌性。

因泥水阻斷交通，衛福部啟動視訊看診和首次使用無人機投藥，確保居民慢性病用藥不中斷。林靜儀指出，災害時，在網路開通狀態，可透過視訊獲得醫療服務，另搭配無人機投藥，未來將持續演練無人機救災，除了藥品，也將視情況運送血清、疫苗等，平常如能建立醫療韌性，就可不致讓災區成為孤島。

衛福部醫福會執行長林慶豐回顧救災過程，醫界快速動員值得讚賞，但也提出三大缺失，首先，中央與地方第一時間各自為政，人道救援不應受政治立場影響；再者，初期物資調度與分配混亂，平時應建立物資盤點分配機制；第三為平時演練不足，包括災害疏散、民眾警覺和科技救災。

林靜儀說，面對極端氣候以及重大災害，應該加強醫院的應變能力，衛福部近年演習強化醫院在災害下的降載、後撤及醫療服務轉移能力，以期在重大災害中，維持醫療運作。