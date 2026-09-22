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花蓮縣府：中央統籌300億元重建 地方全力配合

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚。 聯合報系資料照
花蓮縣長徐榛蔚。 聯合報系資料照

花蓮光復鄉受災民眾昨北上陳情，花蓮縣政府表示，馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例所需三百億元經費均由中央統籌辦理，縣府將持續扮演協調與協助角色，全力配合各項重建工作，協助鄉親早日恢復正常生活。

花蓮縣政府指出，中繼屋安置、受災戶照顧及嚴重淹沒農地等工作，因涉及龐大經費，依中央災後重建會議決議，分別由內政部國土管理署及農業部主責推動，感謝立委傅崐萁提案，在朝野支持下通過特別條例，挹注三百億元重建經費。

根據中央規畫，內政部編列廿八點四億元辦理相關工作，其中包含三億多元中繼屋預算；農業部則編列四十三億元，用於堰塞湖整治、農地重畫以及農民補助等項目。

花蓮縣政府表示，現階段農民最關心的是農地何時可恢復耕作，以及受損的農機具如何獲得協助，部分農友因未持有農機證明文件，擔心無法申請補助，經花蓮縣政府向中央反映後，相關程序已經獲得簡化。

另有農民反映大型農機價格高昂，無力購置新品，花蓮縣政府也爭取將農機修繕納入補助範圍，獲中央採納。

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