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學者聲援馬太鞍族人…批政府徵地空白授權 無異奪地

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩明天屆滿一年，圖為被淹沒的光復鄉佛祖街現況。 記者曾原信／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩明天屆滿一年，圖為被淹沒的光復鄉佛祖街現況。 記者曾原信／攝影

花蓮光復鄉當地部落居民與跨部落青年聯盟昨北上行政院陳情，不滿部分防災與重建工程在未充分與地主、部落溝通並取得同意前即貿然動工。昨天有不少學者前往聲援並指出，政府用徵收進行土地的空白授權，與侵奪土地無異。

政治大學地政學系助理教授李明芝表示，目前馬太鞍溪災後重建涉及大量土地徵收、徵用，但國家至今沒有充分說明，為什麼需要取得這些土地、徵收必要性何在，又是否存在其他替代方案？在必要性都還沒有說清楚以前，就不應以重建之名快速推進土地取得。

政治大學民族學系教授官大偉表示，政府不能以緊急或防洪之名，排除原住民族諮商同意，更不能把防洪變成徵收土地的空白授權，結果反而採個別諮詢，這算什麼與部落溝通？雖然堰塞湖溢流的土砂已被鏟走，但現在擋在災民前面的，卻是政府工程的一意孤行、規避部落諮商同意權的無形高牆。

東華大學族群關係與文化學系助理教授Sifo Lakaw指出，原住民族基本法第廿一條是原住民族與政府溝通、參與決策最基本的保障，但部落得到的多半只是政府單方面的說明，始終缺乏真正溝通、協商與共同決策的管道。

東華大學法律系助理教授林俊儒表示，對於會長期改變土地利用、影響部落生活的開發以及重建工程，更應審慎判斷是否應進行諮商同意程序，強調原住民族的諮商同意權不能因行政機關一紙公文就被排除。

馬太鞍 族人 光復鄉 土地徵收 堰塞湖 行政院

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