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馬太鞍洪災周年 族人不滿政府重建徵地未協商

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
馬太鞍溪流域部落族人昨天在行政院門口高舉訴求標語，要求重建方案須由部落共同決定。 記者張文玠／攝影
馬太鞍溪流域部落族人昨天在行政院門口高舉訴求標語，要求重建方案須由部落共同決定。 記者張文玠／攝影

花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩，明天即將屆滿一年。馬太鞍溪流域多個部落居民，昨北上行政院陳情，痛批政府以緊急災防為名，要求部落居民交出賴以維生的土地，卻不向部落說明，居民認為重建方案須由部落共同決定。但協商後仍未獲得政府明確承諾，現場族人高喊不滿意，拿砂土砸官員肖像。

去年九月廿三日，馬太鞍溪堰塞湖潰壩，下游光復鄉瞬間衝入巨量泥水，造成十九死五失聯，許多家園、田園盡毀。

部落居民代表指出，花蓮溪邊低窪區居民長期承受淹水風險，災後極端降雨及回淹威脅更加迫切，至今沒有安全遷居具體方案。部落不是反對設置堤防，但內水要怎麼處理？部落已提出遷居訴求，陳情書都石沉大海，遷居到安全的地方很難嗎？

佛祖街重災區居民蘇建昌痛批，災後近一年，大片農地仍遭厚重淤土覆蓋，無法復耕、生計中斷，如今政府又規畫平地森林園區，可能進一步改變部落土地利用，要求停止由政府單方面決定土地未來，讓部落共同決定重災區如何重建，否則部落的財產和產業都沒照顧到，這個政府根本失靈。

部落居民Halo指出，災後工程及土砂堆置，揚塵、噪音、交通問題已嚴重影響部落生活，有私人土地在未被告知、協議，就遭進場施工、傾倒土砂，要求建立部落實質參與的溝通管道及汛期防災、撤離制度。

政院邀入院協商 未作承諾惹不滿

行政院邀陳情民眾入院內協商，公共工程委員會副主委李怡德表示，目前馬太鞍溪流域整體工程的綜合規畫案已委託中興工程辦理，將要求中興工程在規畫過程中邀請部落及相關單位參與。

針對重建工程涉及原住民族諮商同意的爭議，原民會副主委谷縱表示，目前只收到二件要求判斷是否應辦理諮商同意。然而，對於在原民會作成判斷以前，相關工程、土地取得以及徵收程序是否暫緩，政府並未作出承諾。

得知協商結果，族人高喊不滿意，並拿出從部落帶來的土砂，砸向行政院政務委員陳金德、原民會主委曾智勇、花蓮縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁的肖像，表達對中央及地方政府處理災後重建的不滿。

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學者聲援馬太鞍族人…批政府徵地空白授權 無異奪地

花蓮光復鄉當地部落居民與跨部落青年聯盟昨北上行政院陳情，不滿部分防災與重建工程在未充分與地主、部落溝通並取得同意前即貿然動工。昨天有不少學者前往聲援並指出，政府用徵收進行土地的空白授權，與侵奪土地無異。

災區醫療 衛福部加強無人機投藥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重災情，當時交通道路中斷，衛福部啟動視訊遠距醫療，應用無人機送藥。衛福部次長林靜儀表示，未來持續規畫無人機投入救災演練，運送血清、疫苗等醫療用品。花蓮慈濟醫院開發「到院前醫療資訊系統」（ＩＤＭＡＴ），有助醫療溝通，整合跨縣市醫療。

花蓮縣府：中央統籌300億元重建 地方全力配合

花蓮光復鄉受災民眾昨北上陳情，花蓮縣政府表示，馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例所需三百億元經費均由中央統籌辦理，縣府將持續扮演協調與協助角色，全力配合各項重建工作，協助鄉親早日恢復正常生活。

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