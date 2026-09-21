部落批馬太鞍重建未取得同意即徵收 學者：空白授權形同侵奪土地

馬太鞍溪堰塞湖2025年9月23日因颱風豪雨引發潰壩溢流，造成下游光復鄉等地嚴重災情，本周三即將屆滿1年。部落居民與跨部落青年聯盟今北上行政院指出，部分防災與重建工程在未充分與地主、部落溝通並取得同意前即貿然動工。學者今表示，政府用徵收來進行土地的空白授權，與侵奪土地無異。

政治大學地政學系助理教授李明芝表示，國家主導的災後回復工程採強制徵收、強制使用，導致族人的生活正在不斷流失，但這些強制執行的必要性在哪，政府卻未和部落說明清楚。

李明芝指出，當政府和族人沒有充分溝通時，相關程序卻一直在推進，甚至還有拿切結書以及土地使用書讓居民簽名的離譜行徑，這種侵奪土地的行為，在法治社會難道能被容許嗎？如今程序不明確，工程與規畫必須和族人討論，否則就應該停止強制使用和徵收。

東華大學族群關係與文化學系助理教授Sifo Lakaw指出，「原住民族基本法」第21條規定，政府或私人要在原住民族土地或部落周邊公有地進行開發、資源利用、生態保育或學術研究時，必須先跟部落諮商，並取得部落的同意或參與，但這次部落只有「被說明」，而非建立溝通協商的管道，縱使部落已經準備好了，但都被無視，常居久安不是一個堤防就能做到的

政治大學民族學系教授官大偉表示，政府用徵收的方式進行土地的空白授權，排除先期的諮商同意，而採個別的諮詢，這算什麼與部落溝通？有些中壯年族人依舊不願離開土地，因為土地是文化的載體，如今政府卻用廉價的價錢買斷部落的未來。

官大偉指出，空間規畫、土地管理確實是地方的權責，中央政府也有職權督導花蓮縣政府把事情做好，但卻都沒有。台灣是個能夠同情共感的社會，雖然堰塞湖溢流的土沙已被鏟走，但現在擋在災民前面的，卻是政府工程的一意孤行、規避部落諮商同意權的無形高牆。

東華大學法律系助理教授林俊儒表示，馬太鞍溪各種重建就是工程，依法就是需要部落諮商同意，部落沒有反對救災與重建，而是要求依法行政。