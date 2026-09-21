馬太鞍溪堰塞湖潰壩將滿一年 部落北上行政院批災後重建未與部落溝通

馬太鞍溪堰塞湖2025年9月23日因颱風豪雨引發潰壩溢流，造成下游光復鄉等地嚴重災情，本周三即將屆滿1年，災變重創馬太鞍溪流域部落的家園、農地，使部落生計文化面臨嚴重威脅。部落居民今早北上行政院前陳情，痛批中央及地方各機關不斷以緊急災防為名，要求部落居民交出他們維生的土地，卻沒有任何單位清楚向部落說明，今要求重建方案須由部落共同決定，要求政府落實知情同意權保障居住安全。

馬太鞍溪流域Fata'an、 Tafalong、Atomo、Kalotongan、Cirakayan、Cihafayan等部落居民，將今北上行政院陳情，訴求重建計畫應讓受影響的部落充分知情、參與決策，並有實際可選的方案。

Atomo部落居民Halo指出，災後工程及土砂堆置持續進行，揚塵、噪音、交通問題已嚴重影響部落生活，甚至有私人土地在未完成告知、協議及相關程序前，就遭進場施工、傾倒土砂，因此部落要求立即改善施工危害、公開工程及土地資訊，停止未經充分告知的施工，並建立部落實質參與的固定溝通機制及汛期防災、撤離制度。下部落因馬太鞍溪持續溢流風險與區域排水問題，政府應評估居住安全。

Kalotongan部落居民代表指出，花蓮溪邊低窪區居民長期承受淹水風險，災後極端降雨及回淹威脅更加迫切，卻至今沒有安全遷居的具體方案。部落不是反對設置堤防，但內水要怎麼處理？部落也已提出遷居訴求，可是陳情書沒有任何單位理會，至今石沉大海，遷居到安全的地方很難嗎？

Fata'an部落香草場居民指出，馬太鞍溪南側第2道防線直接壓到居民長期居住的土地與房屋，部分住戶面臨拆屋、失去家園，但政府至今未充分說明為何非拆不可、是否存在其他工程方案，也沒有提出完整安置計畫，居民要求先比較替代方案、釐清土地權利並提出集體安置方案；在安居問題解決以前，不應以工程期程逼迫居民接受價購、徵收及拆遷。

佛祖街重災區居民蘇建昌痛批，災後將近1年，重災區大片農地仍遭厚重淤土覆蓋，無法復耕、生計中斷，如今政府又規畫平地森林園區，可能進一步改變部落土地利用，卻未經部落諮商同意，居民要求停止由政府單方面決定土地未來，讓部落共同決定重災區如何重建、土地如何使用，否則部落的財產和產業都沒照顧到，根本政府失靈。

Fata'an 部落會議委員Kulas Umo說，今年2月至今都沒有收到任何縣政府的重建委員會開會通知，根本是在欺騙族人，當時農業部說農田可以復耕，會打地下水井供水，結果水利署後來說要徵收750公尺的範圍，10個地下水井有7個就在這750公尺以內，政府之間都沒先講好嗎？

陳情活動最後，部分居民及代表獲准進入行政院內進行協商。