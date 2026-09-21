快訊

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

AI威脅報告！中國、俄羅斯、伊朗如何打造「算力武器」

聽新聞
0:00 / 0:00

50萬鏟子超人離開後...光復鄉你好嗎？深入災民一年來的重生路

聯合報／ 記者李承穎／專題即時報導

去年9月23日，花蓮馬太鞍堰塞湖潰決，光復鄉瞬間衝入巨量泥水，造成19死5失聯，震撼各界，50萬人次的鏟子超人不斷投入，讓光復鄉慢慢走向重生之路，一年後，採訪團隊重回當初幾近滅鄉之地，市區看似已沒了「黏人的土」，一切都在恢復生機，但是無論人或土地，傷口仍未癒合。

重災區的佛祖街仍被淤土掩埋，還有失聯者家屬自費上百萬，正在「挖土尋親」，呼喚深埋地下的父母，700公頃的良田覆滅，產業難短時間復甦，有些居民至今聽到雨聲，還是膽戰心驚，空氣中瀰漫的粉塵，更是喚起居民去年洪災的恐懼。

當初蓄滿9100萬公噸的馬太鞍溪堰塞湖已消滅，但是上游2億多公噸的土砂挖都挖不完，如同一把利劍，懸在每個光復人頭上，中央政府蓋起了「超級堤防」，但位處低窪區下游的阿陶莫等部落仍然深怕再淹水，急需政府協助遷村。

堰塞湖危機也未解，一年來各地陸續出現4個堰塞湖，尤其東部土壤脆弱，生成堰塞湖的危機恐怕一波接一波。

聯合報從今起3天，帶讀者走過災民一年來的重生之路。

馬太鞍洪災周年專題

災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影

傍晚的光復鄉市區街道。記者曾原信／攝影
傍晚的光復鄉市區街道。記者曾原信／攝影

光復車站前。一年以前這裡堆滿供給鏟子超人使用的雨鞋。記者曾原信／攝影
光復車站前。一年以前這裡堆滿供給鏟子超人使用的雨鞋。記者曾原信／攝影

災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影

災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影

災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉農田許多已經無法耕種。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉農田許多已經無法耕種。記者曾原信／攝影

災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住。記者曾原信／攝影

災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住，圖為正在復育的苗種。記者曾原信／攝影
災後一年，馬太鞍洪災淹沒的光復鄉佛祖街多數已無法居住，圖為正在復育的苗種。記者曾原信／攝影

花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／馬太鞍溪潰堤近周年 部落居民赴政院陳情提五訴求

馬太鞍洪災週年前夕 季連成談防災：提升社會韌性國家更安全

花蓮光復洪災周年「掃帚超人」出動！統一超商號召逾300人清掃街區

【一起來築夢】林毓瑜／從一塊蓋布開始，讓土地重新呼吸

相關新聞

50萬鏟子超人離開後...光復鄉你好嗎？深入災民一年來的重生路

去年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，光復鄉瞬間衝入巨量泥水，造成19死5失聯，震撼各界，50萬人次的鏟子超人不斷投入，讓光復鄉慢慢走向重生之路，一年後，採訪團隊重回當初幾近滅鄉之地，市區看似已沒了「黏人的土」，一切都在恢復生機，但是無論人或土地，傷口仍未癒合。

馬太鞍溪堰塞湖潰壩將滿一年 部落北上行政院批災後重建未與部落溝通

馬太鞍溪堰塞湖2025年9月23日因颱風豪雨引發潰壩溢流，造成下游光復鄉等地嚴重災情，本周三即將屆滿1年，災變重創馬太鞍溪流域部落的家園、農地，使部落生計文化面臨嚴重威脅。部落居民今早北上行政院前陳情，痛批中央及地方各機關不斷以緊急災防為名，要求部落居民交出他們維生的土地，卻沒有任何單位清楚向部落說明，今要求重建方案須由部落共同決定，要求政府落實知情同意權保障居住安全。

洪災周年／深埋淤泥的他託夢：無法呼吸、看不到出口 別再挖了

「我哥哥有託夢給我妹妹說，在裡面連呼吸的地方都沒有，連出口都看不到，已經離我們世間很遠了，不要再為我挖了」光復鄉民高金貴自馬太鞍溪洪災失聯至今，他的胞弟高進財想起哥哥託夢的話...

洪災周年／她挖土尋親至今 淚喊「爸媽你們已經罹難了，回家吧！」

「我曾經試著用棉被枕頭悶著自己不要呼吸，真的很痛很難受，你再想到他們嘴巴都是沙子...」站在花蓮光復鄉佛祖街半層樓高的淤土上，林靜宜茫然遙望遠方，不知厚厚土堆下何處才是父母長眠之地...

部落批馬太鞍重建未取得同意即徵收 學者：空白授權形同侵奪土地

馬太鞍溪堰塞湖2025年9月23日因颱風豪雨引發潰壩溢流，造成下游光復鄉等地嚴重災情，本周三即將屆滿1年。部落居民與跨部落青年聯盟今北上行政院指出，部分防災與重建工程在未充分與地主、部落溝通並取得同意前即貿然動工。學者今表示，政府用徵收來進行土地的空白授權，與侵奪土地無異。

影／馬太鞍溪潰堤近周年 部落居民赴政院陳情提五訴求

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決即將屆滿一周年，災變重創下游部落家園與農地。馬太鞍溪流域馬太鞍、太巴塱、阿多莫、加里洞、山興及吉哈發樣等六大部落族人，今天上午前往行政院大門口陳情，抗議政府災後各項整治與重建工程缺乏資訊公開與實質溝通，不僅每天催促居民搬遷，也未規畫部落生活如何延續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。