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50萬鏟子超人離開後...光復鄉你好嗎？深入災民一年來的重生路
去年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，光復鄉瞬間衝入巨量泥水，造成19死5失聯，震撼各界，50萬人次的鏟子超人不斷投入，讓光復鄉慢慢走向重生之路，一年後，採訪團隊重回當初幾近滅鄉之地，市區看似已沒了「黏人的土」，一切都在恢復生機，但是無論人或土地，傷口仍未癒合。
重災區的佛祖街仍被淤土掩埋，還有失聯者家屬自費上百萬，正在「挖土尋親」，呼喚深埋地下的父母，700公頃的良田覆滅，產業難短時間復甦，有些居民至今聽到雨聲，還是膽戰心驚，空氣中瀰漫的粉塵，更是喚起居民去年洪災的恐懼。
當初蓄滿9100萬公噸的馬太鞍溪堰塞湖已消滅，但是上游2億多公噸的土砂挖都挖不完，如同一把利劍，懸在每個光復人頭上，中央政府蓋起了「超級堤防」，但位處低窪區下游的阿陶莫等部落仍然深怕再淹水，急需政府協助遷村。
堰塞湖危機也未解，一年來各地陸續出現4個堰塞湖，尤其東部土壤脆弱，生成堰塞湖的危機恐怕一波接一波。
聯合報從今起3天，帶讀者走過災民一年來的重生之路。
馬太鞍洪災周年專題
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