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影／馬太鞍溪潰堤近周年 部落居民赴政院陳情提五訴求

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導

花蓮馬太鞍堰塞湖潰決即將屆滿一周年，災變重創下游部落家園與農地。馬太鞍溪流域馬太鞍、太巴塱、阿多莫、加里洞、山興及吉哈發樣等六大部落族人，今天上午前往行政院大門口陳情，抗議政府災後各項整治與重建工程缺乏資訊公開與實質溝通，不僅每天催促居民搬遷，也未規畫部落生活如何延續。

守護馬太鞍溪流域行動聯盟與跨部落青年代表指出，近一年來中央與地方全面推進各項工程，卻始終沒有單位向族人清楚說明工程必要性，更未邀請部落共同討論未來居住與生計問題，嚴重威脅部落文化與生存權利。

部落居民現場提出五大訴求：第一，重建方案由部落共同決定，落實原基法知情同意權並建立常設決策機制；第二，反對零碎治河，要求規畫整個流域以兼顧生態與生計；第三，風險與工程必要性未釐清前，不得強行徵收土地與逼迫搬遷；第四，整合水利、水保、原民會與地方政府步調，打破權責破碎化；第五，先保障災民中繼安置與就業生計，再決定去留。族人呼籲行政院正視原民權益，切勿粗暴摧毀部落根基。

馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影
馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影

馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影
馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影

馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影
馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影

馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影
馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影

馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影
馬太鞍溪流域部落族人在行政院門口高舉訴求標語，要求政府落實知情同意權保障居住安全。記者張文玠／攝影

花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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