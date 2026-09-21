影／馬太鞍溪潰堤近周年 部落居民赴政院陳情提五訴求

「我哥哥有託夢給我妹妹說，在裡面連呼吸的地方都沒有，連出口都看不到，已經離我們世間很遠了，不要再為我挖了」光復鄉民高金貴自馬太鞍溪洪災失聯至今，他的胞弟高進財想起哥哥託夢的話...

2026-09-21 13:00