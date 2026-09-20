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馬太鞍洪災週年前夕 季連成談防災：提升社會韌性國家更安全

中央社／ 花蓮縣20日電

行政院政務委員季連成今天表示，去年曾在花蓮指揮救災，深刻感受到社會與民眾展現的韌性，面對極端氣候與各類災害風險，防災是全民共同責任，唯有政府與民眾團結合作、提升社會韌性，才能讓國家更安全。

花蓮信賴之友與民進黨花蓮縣黨部，協同中央黨部特別舉辦「台灣好生活 2026縣市政策說明會」花蓮場，邀請季連成出席，以「全民總體防衛韌性」為主題，說明政府推動全社會防衛韌性的政策方向，以及面對天然災害、重大事故及各類複合式危機時，中央、地方與民間如何共同提升應變能力；九合一選舉參選人及民眾約200人參加。

去年9月23日發生光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災，季連成說，「回顧一年前，我來到花蓮指揮防災救援工作，短短24天，體會到民眾的韌性、社會的韌性，當初50萬民間志工，也就是『鏟子超人』一起來相助，災區2000多戶民眾，大家希望政府能在災害防救過程更有效率」；希望政府與民眾在面對任何災難時，大家都可以勇於承擔，政府更有效率去從事復原重建工作，民眾能支援政府相關作為，政府與民眾結合，社會就有希望，國家就有團結力量。

季連成表示，防災觀念、國土安全概念與大家分享、討論，國家處境其實是非常艱難，平時可能天然災害、人為災害，國土安全是人人責任，「我常在講防災，不要有意識形態，也不要有政黨之分，大家共同一致，為國家安全團結，讓國家更進步、更安全。」

季連成指出，以專業與大家討論，讓民眾有一些防災觀念，然後有更多準備，就有更多安全，也希望社會、政府要有韌性，有韌性就會有實力，韌性來源就是團結。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊接受媒體聯訪表示，今天「台灣好生活」主題依政策從4個面向說明，其中從加薪減稅，增福利、少負擔，自前總統蔡英文2016年開始直到賴總統2026年，這10年民進黨執政，提升了多少社會福利制度，2016年基本工資為月薪2萬8元，提升到2萬9500元，基本時薪也從2016年的126元到196元，經濟成果讓全民共享；總統賴清德提及AI的紅利讓全民共享，明年普發1萬元；長照從2016年的約49.5億元預算，今年已達1153億元，積極投入照顧長者等措施，成為福利國家。

陳景豊說，花蓮訊息傳遞向來比西部、北部慢，「我們也要讓民眾知道，全國的政策很多是花蓮縣政府在執行，民眾可能不瞭解；今天這場活動希望透過參選人，將這許多民進黨執政以後提升的福利，能夠周知所有支持者，並廣為宣傳。」

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，對於民進黨舉辦相關活動表示尊重，國民黨後續也將陸續舉辦宣講及造勢活動，並規畫於下個月成立縣長參選人競選總部。

花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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