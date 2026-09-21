洪災周年／三姊妹退休夢碎「光復鄉以前是天堂、如今是地獄」

「以前的光復真的像天堂一樣，它是我的夢想，如今也是我的地獄」住在花蓮光復鄉佛祖街46巷的吳彩蓮、吳桂蓮、吳蘭香三姊妹，原本因喜愛光復山水，退休後在此買地、蓋房，住在彼此隔壁，相互照顧，過著種菜、散步看夕陽的田園生活，未料馬太鞍溪堰塞湖洪災一來，三姊妹的退休夢也跟著被沖走。

吳彩蓮、吳桂蓮、吳蘭香三姊妹，原本因喜愛光復山水，退休後在此買地、蓋房，未料馬太鞍溪堰塞湖洪災一來，三姊妹的退休夢也跟著被沖走。記者曾原信 / 攝影

三姊妹退休夢碎 住進擁擠中繼屋

三姊妹過去住在約百坪的透天厝，有很大的客廳與4、5間房間，有3棟緊鄰在旁邊，逢年過節時，三家都會聚在一起吃飯、烤肉，閒暇時姊妹們除了種菜，也經常騎腳踏車欣賞山水風光，生活好不愜意。

三姊妹現在住在的中繼屋大小不到10坪，家中有簡單的沙發、桌椅與櫃子等，沒有廚房，一側放了電鍋、飯鍋等鍋碗瓢盆，另一邊就是浴室，洗手台還設在外面，十分擁擠。由於歷經洪災，三姊妹家中還放了防災守護包，裡面有乾糧、急救包、紗布、電池與飲用水等，放在門口以備不及之需。

「我們原本的夢已經碎了，真的是從天堂掉到地獄」吳桂蓮說，三姊妹當初就是想著年紀大了，孩子都在北部打拚，姊妹住在一起可以互相照應，沒想到一場災難，讓原本每天可以一起散步、看夕陽的生活不復存在，如今她們住進中繼屋，早晨仍會出去走走、看看曾經熟悉的風景，但走著走著，想到那棟用退休金打造的家，心情總會沉下來。

吳桂蓮表示，中繼屋有房子住，卻沒有過去熟悉的生活，煮飯、洗衣都得共用設備，以煮飯為例，廚房在住處的另一側，常常拿著鍋子卻忘了刀具，要一直來回拿取廚具，更曾看到9旬夫妻拄著拐杖拿廚具慢慢走到廚房，對年紀大的居民相當不便。

吳蘭香則說，災後很長一段時間連交通工具都沒有，只能靠雙腳走路採買、辦事，直到今年7月才由北部寄來中古車代步。

三姊妹現在住在的中繼屋大小不到10坪，洗手台等設施設在外，吳桂蓮常常在外洗碗。記者曾原信 / 攝影

難忘家裡遭淹沒那天 愛犬也不見蹤影

回憶災情，吳桂蓮說，洪災前一天她才北上參加同學會，當時還擔心颱風會不會影響光復，特別詢問鄰居，對方安慰她，當地河堤已經整治得很好。沒想到隔天人在北部吃飯，姊妹突然打電話告訴她，「我們家全被淹了」，她一度不敢相信，直到返家才看見，4年前才蓋好的退休宅，已被洪水、泥沙摧殘得面目全非，家具、家電、生活用品全部沒了，只剩一棟空殼。

吳彩蓮則在災後失去了陪伴多年的愛犬，她哭著說，當時撤離得太突然，只能將狗拴在住處，原以為洪水過後就能回家，沒想到再次回到光復時，愛犬早已不見蹤影，「那也是我的家人」。

更讓吳彩蓮難受的是，因為戶籍已遷至桃園，災後申請部分補助、物資時屢屢碰壁，她說，自己明明長期住在光復，房子也確實遭洪水掩埋，甚至能提出居住及受災證明，卻因戶籍不在當地，有些物資、捐贈無法領取，「沒有戶籍，難道我就不是人了嗎？」這句話成了她面對災後生活最深的無奈。

三姊妹現在住在的中繼屋大小不到10坪，雖然克難，卻也不捨舉家離開光復。記者曾原信 / 攝影

祖孫受困近10小時 才被橡皮艇救起脫困

吳蘭香則親歷洪水突襲的驚魂時刻，去年9月23日下午2時多，她正在家中削水果，突然聽見異常水聲，走出去才發現洪水已經衝到門口。她趕緊抱起當時才剛滿1歲的外孫，和丈夫逃上閣樓，沒多久窗戶就被洪水沖破，泥水迅速灌入，祖孫3人受困近10小時，期間接連撥打119求救，直到深夜救難人員搭乘橡皮艇抵達，才終於脫困。

「還好我們有閣樓，救了我們一家人的命」吳蘭香邊拭淚邊說，撤離時她踩進泥漿，一度整個人陷住動彈不得，最後由救難人員背著她離開，這場死裡逃生的經歷，也在她心裡留下難以抹去的陰影，如今只要遇到大雨，她就會恐慌、不敢睡覺，不停打開窗戶查看地面的水會不會淹上來。

三姊妹現在住在的中繼屋大小不到10坪，日子雖克難，但仍努力生活。記者曾原信 / 攝影

三姊妹說，當初是把退休後的積蓄、夢想都放進光復，這裡不只是房子，更是她們晚年生活的全部，如今洪水帶走家園，對未來感到十分茫然。

吳桂蓮說，未來要跟國土署開會，討論土地與房子的事宜，目前三姊妹傾向土地與房屋價購，「現在夢已經碎了，再叫我做這個夢，已經沒體力了。」