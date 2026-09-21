洪災周年／她挖土尋親至今 淚喊「爸媽你們已經罹難了，回家吧！」

「我曾經試著用棉被枕頭悶著自己不要呼吸，真的很痛很難受，你再想到他們嘴巴都是沙子...」站在花蓮光復鄉佛祖街半層樓高的淤土上，林靜宜茫然遙望遠方，不知厚厚土堆下何處才是父母長眠之地，想起父母深埋淤土之苦，她仍非常難受，自費百萬挖土尋親，她紅著眼眶說「我只想帶爸爸媽媽回家」。

去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖洪災造成5人失聯，包括林靜宜的父親林誠德、母親蔡玉美，父母原先在桃園工作、成家，因老家在光復鄉，決定退休後返鄉務農，去年9月初，一家人還相約中秋節要在光復烤肉團聚，沒想到洪水無情，一下子把2人帶走，跟家人告別的話都來不及說。

林靜宜皮膚曾曬到紅腫脫皮、甚至龜裂，因天天守在工區而曬得黝黑。記者曾原信╱攝影

林靜宜淚喊：爸爸媽媽你們已經罹難了，不要留在這裡

林靜宜只要有空就到挖土現場，就這樣堅持了一年，每次來到現場，林靜宜都會和家人對著土砂堆呼喊父母名字，尤其是年紀最小的女兒，經常陪伴她一起守候，「我常跟爸爸媽媽說，你們已經罹難了，不要留在這裡，跟著我們回家」她一次又一次地喊著，希望早日找到父母。

受訪的那天，天空下起大雨，林靜宜仍堅持撐著傘到搜尋現場，她說，這一年來的日子非常漫長、痛苦，幾乎每天都在哭，眼看父母對年將近，許多人勸她接受現實，但她認為自己至今仍做不到。想到父母突然消失在洪水中，連最後一面都沒有見到，無法說服自己停止尋找，只能不斷告訴自己要振作。

每月四十萬開挖 長時間守工區

為了不留下遺憾，林靜宜今年7月決定自費聘請挖土機進場開挖，對從未接觸工程領域的她而言，才知道尋人背後需要承擔的成本遠超乎想像。她說，光是租用挖土機、支付押金及工人工資，每月支出就高達約40萬元，這段期間全靠許多貴人協助，才得以繼續搜尋。

她坦言，自己不懂地形、不懂水流，也不知道該如何判斷泥砂堆積位置，一切只能依靠專業人士分析協助，直到有人教她如何觀察地勢、研判可能埋藏位置後，才逐漸有了方向。

長時間曝曬在烈日下，林靜宜皮膚曾曬到紅腫脫皮、甚至龜裂，因天天守在工區而曬得黝黑，「很多人看到我都說，妳怎麼變這麼黑」她苦笑說，現在根本沒心情防曬。

失聯家屬林靜宜站在花蓮光復鄉佛祖街半層樓高的淤土上，不知厚厚土堆下何處才是父母長眠之地。記者曾原信╱攝影

林靜宜說，經過一年時間，失聯者遺體早已腐化，很可能只剩骨頭碎片，稍不留神就可能錯過，「不能只靠挖土機司機看，我們家屬也要一起看」同時由衷感謝所有參與搜尋的司機與工班人員。

「馬太鞍溪大橋是罹難者用生命換來的」她的心好痛

林靜宜曾聽過一句令她難以釋懷的話「馬太鞍溪大橋是罹難者用生命換來的」起初無法接受這樣的說法，甚至感到刺耳。但隨著時間過去，她逐漸轉換心境，認為那座橋承載著罹難者的生命，也守護著往來民眾的平安，只是每次經過那座橋、再走進搜尋現場，她的心仍會被狠狠刺痛，「以前我會說花蓮是好山好水的地方，現在想到這裡，我只覺得好痛。」

佛祖街仍可看到埋在淤土泥流裡的怪手。記者曾原信╱攝影

林靜宜表示，很多人告訴她，父母不希望看見她每天哭泣、吃不下飯、睡不好覺，希望她能照顧好自己，她知道這條路不可能永無止境地走下去，也必須替心中的想念設定期限，目前搜尋父母預計持續至自己生日10月20日左右，或再撐到母親11月9日生日，屆時家人將再討論是否繼續挖掘。

由於長期投入找父母已造成沉重經濟壓力，她希望再多爭取一些時間與資源，呼籲政府能夠再派兩、三台挖土機協助開挖，「土裡面不只有我爸爸媽媽，還有高教授和其他失聯者，希望大家都能回家。」不讓家屬留下終身遺憾。